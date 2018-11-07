«Пиво не продавать» и «контрреволюционная сволочь старается подрывать…»: о чем писали газеты 7 ноября в разные годы (ФОТО)

Сегодня, 7 ноября, коммунисты отмечают 101 год со дня Великой Октябрьской социалистической революции. Редакция РИА «Новый День» решила поинтересоваться, о чем писала в этот день в разные годы одна из самых популярных свердловских газет «Уральский рабочий».

1927: платья от мадам Софи и клеймо позора для Троцкого

В ноябре 1927 года в СССР с размахом отмечали 10-летие диктатуры пролетариата. Материалы, посвященные юбилею, публиковались на протяжении всего месяца, перемежаясь с актуальными новостями и даже рекламой. Еще не совсем закончилась эпоха НЭПа, а потому рядом с новостями о товарище Сталине можно увидеть рекламу дамских платьев «от мадам Софи», уроков бальных танцев на дому и даже объявления о найме домашней прислуги. Кроме того, в «Уральском рабочем», вышедшем накануне праздника, сообщается, что с 5 по 9 ноября в Свердловске не будет продаваться крепкий алкоголь, а 7 и 8 ноября – даже пиво.

Большое внимание уделено новостям из-за рубежа. Газета сообщает, что в первых числах ноября по всему миру прокатилась волна митингов рабочих, которые вышли на улицы в знак солидарности с гражданами Советского Союза. Упоминаются акции в Лондоне, Берлине, Нью-Йорке.

Не забыли в юбилейных газетах и заклеймить позором внутрипартийную оппозицию. «В виду того, что деятельность оппозиции в данный период является деятельностью второй, не большевистской, а троцкистско-меньшевистской партии, бюро МК считает необходимым исключение из партии Троцкого, Зиновьева, Каменева, Смилги и других лидеров оппозиции и активных раскольников», – говорится в заявлении московского комитета ВКП (б).

1937: «все на выборы» и повышение большевистской бдительности

В ноябре 1937 года страна активно готовилась к выборам в Верховный совет СССР. Номер за 4 ноября вышел с крупным заголовком на первой полосе: «Рабочие и крестьяне! Развертывайте избирательную кампанию! Выдвигайте совместно в Верховный Совет СССР лучших людей, преданных до конца делу Ленина – Сталина!»

Непосредственно 7 ноября 1937 году «Уральский рабочий» выпустил огромную передовицу, в которой уже слышны тревожные нотки грядущей войны и «чистки рядов». «Продавшиеся фашистам троцкисты, бухаринцы и прочая контрреволюционная сволочь старается подрывать мощь советской страны, срывать нашу работу. Мы поднимем еще выше большевистскую бдительность в ответ на контрреволюционные происки врагов. Под руководством товарища Сталина мы разгромили уже не одно шпионское гнездо. Наша ленинско-сталинская партия росла и крепла в борьбе с врагами, беспощадно расправляясь с врагами советской страны», – говорится в статье.

1942: «Все для фронта, все для Победы!»

XXV-ю годовщину Великого Октября советские люди встретили в разгар войны. Неудивительно поэтому, что газеты этих дней представляют собой подборку фронтовых сводок «от Советского информбюро» и новостей о трудовых подвигах уральцев. Например, таких: «На Ленинградском фронте за три дня советские снайперы уничтожили 876 гитлеровцев. На подступах к Ленинграду нашими летчиками и зенитчиками за истекшие сутки сбиты 5 немецких самолетов». Практически со всех концов области приходят рапорты о перевыполнении планов рабочими и колхозниками: метзавод Серова перевыполнил норму по прокату стали на 15%, Нейво-Шайтанский завод – на 17%, колхозники Каменского района уже к 29 октября выполнили годовой план сдачи зерна.

Кроме того, в «Уральском рабочем» за 7 ноября 1942 года опубликована речь Сталина на торжественном заседании Моссовета. Существенное место в ней отведено необходимости открыть второй антигитлеровский фронт в Европе. «Допустим, что в Европе бы существовал второй фронт, так же, как он существовал в первую мировую войну, и второй фронт отвлекал бы на себя, скажем, 60 немецких дивизий и 20 дивизий союзников Германии. Каково было бы положение немецких войск на нашем фронте? Нетрудно догадаться, что их положение было бы плачевным. Более того, это было бы начало конца немецко-фашистских войск, ибо Красная Армия стояла бы не там, где она стоит теперь, а где-нибудь около Минска, Пскова, Житомира, Одессы», – заявил Сталин.

1947: «Под солнцем Сталинской Конституции цветет Украина!»

В 1947 году Советский Союз подошел к очередному юбилею Октября с самыми бодрыми настроениями. Газеты писали о послевоенном восстановлении страны. Особенно много говорилось о ситуации в республиках, которые сильнее других пострадали в годы войны. Показательна в этом плане статья, озаглавленная «Под солнцем Сталинской Конституции цветет Украина». В ней, в частности, говорилось: «Оглядываясь на путь, пройденный украинским народом за годы советской власти, мы вспоминаем Украину до революции 1917 года. Политический, экономический и национальный гнет душил украинский народ. Огромные природные богатства Украины, фабрики и заводы, шахты и рудники, железнодорожный и водный транспорт, банки, земли, воды и леса – все это принадлежало капиталистам, банкирам и помещикам. В тяжелой промышленности господствовал иностранный капитал. Достаточно сказать, что из 3600 коксовых печей в Донбассе 3150 принадлежали иностранным акционерам… Из 172 газет, издававшихся на Украине в 1913 году, на украинском языке выходила только одна», – пишет издание. В том же духе рассказывается об обстановке в Белоруссии, Карелии, других республиках.

1957: запуск спутника Земли и новая улица на Уралмаше

Сорокалетие Октября СССР празднует уже с новым генсеком: портреты Ленина и Сталина на первых полосах уступили место Хрущеву, который пространно рассуждает о новых достижениях народного хозяйства и грядущей победе коммунизма. Почетное место в праздничном выпуске уделено «подарку от советских ученых» – запуску второго искусственного спутника Земли с подопытным животным (собакой) на борту. «Как показали предварительные данные обработки телеизмерений, животное в первые часы полета вело себя спокойно, а его общее состояние являлось удовлетворительным», – радует читателей «Уральский рабочий».

На последней полосе сообщается о том, что новой улице в Свердловске решено присвоить имя 40-летия Октября. «Деревянные дома барачного типа, построенные здесь в годы первой пятилетки, предназначены к сносу, всю улицу застроят многоэтажными зданиями», – говорится в новости.

1967: «План нашего счастья: репортаж из будущего»

В 1967 году «Уральский рабочий» публикует материал «План нашего счастья: репортаж из будущего», где предсказывает новые промышленные достижения. Например, автор статьи пишет, что Рефтинская ГРЭС, строительство которой в 1967 году только началось, станет одной из крупнейших в стране, а речка Рефт «разольется в новое море». Про строящуюся Белоярскую АЭС автор почему-то не упоминает, зато пишет о трансмеридиальном газопроводе Бухара – Урал, предсказывая мощный рост темпов газификации городов, деревень и сел Урала. Дальнейший рост производства прогнозируется на НТМК и Уралмашзаводе. Среди новых предприятий упоминаются швейная фабрика в Свердловске, трикотажная в Ревде, фарфоровый завод в Богдановиче, кожевенный в Камышлове. Завершается материал традиционным для советских времен пожеланием выполнить пятилетний план досрочно.

Добавим, что в современном Екатеринбурге 7 ноября отмечается только немногочисленными активистами левых партий и движений. Тот же самый «Уральский рабочий» о годовщине не упоминает.

Напомним, РИА «Новый День» уже выпустило несколько спецвыпусков рубрики «Архивные дела», посвященной годовщине революции. Почитать о том, как Урал встречал Октябрьский переворот можно по ссылкам.

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