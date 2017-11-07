100 лет назад: телеграфная «война», облавы и «пьяный» пруд. Как Екатеринбург встречал Октябрьский переворот (ФОТО)

РИА «Новый День» продолжает серию публикаций, посвященных 100-летию революционных событий 1917 года в России, а также их последствиям. В очередном материале спецпроекта мы расскажем, как Екатеринбург встретил Октябрьский переворот. Почему уральская столица едва не стала центром сопротивления новой власти, какую роль в этом сыграл телеграф, что последовало за информационным вакуумом и как Городской пруд покрылся слоем спирта – читайте далее.

Осенью 1917 года Урал находился в тисках кризисов, наблюдавшихся во всех сферах – сырьевом, топливном, финансовом, жилищном и транспортном. Людям не хватало самого необходимого – муки, соли и другого продовольствия. Регион жил привозным хлебом, но его поставки постоянно срывались. Усугублялась ситуация тем, что Екатеринбург был переполнен солдатами, которые находились здесь в лазаретах и на обучении. Нехватка еды приводила к частым беспорядкам у продовольственной управы. Из-за отсутствия жалованья отказывались работать рабочие заводов, росла преступность. Почти ежедневно совершались налеты на магазины и товарные поезда. Городское хозяйство находилось в упадке, нечистоты не вывозились, на улицах стоял отвратительный запах.

25 октября 1917 года (7 ноября по новому стилю) в Петрограде большевики захватили Зимний дворец, Временное правительство Керенского было низложено. Министров отправили в Петроградскую крепость, власть в политическом центре перешла в руки пролетариата. Весть о вооруженном восстании в Екатеринбург пришла в ночь на 26 октября. Телеграмма поступила по железной дороге, так как правительственный телеграф устроил демарш, отказавшись признавать власть Советов.

Утром 26 октября на Коковинской площади (место, где позже располагался Центральный рынок) на митинге один из матросов сообщил солдатам о событиях в Петрограде и смене власти. Многие этому не поверили. К полудню слухи разного толка облетели весь город. Рабочие бросали станки и шли в партийный комитет узнать подробности. Вечером в Городском театре (так в начале XX века назывался Оперный театр) прошло экстренное собрание, на котором Исполнительный комитет Екатеринбургского Совета депутатов объявил себя единственной властью в городе, отстранив от должности комиссара Временного правительства. Газеты позже сообщали, что в театр набилось столько людей, что многие всерьез переживали за целостность его балконов.

Далее революционеры поставили свою охрану и комиссаров на стратегически важные объекты – железную дорогу, почту и телеграф. «Уралоблсовет к тому времени фактически уже был большевистским. А потому после получения телеграммы о переходе власти Советам силовых захватов зданий в Екатеринбурге не было, как и стрельбы. Все прошло очень формально и достаточно спокойно», – сообщили РИА «Новый День» в Музее истории Екатеринбурга.

26 октября в Екатеринбург поступили еще два коротких сообщения из Петрограда. Одно из них гласило: «Военно-революционный комитет, созданный исключительно петроградским советом рабочих и солдатских депутатов, в настоящее время фактически стоит у власти». Другая весточка была еще более краткой: «Зимний дворец взят. Министры арестованы. Никто не ранен».

Воззвание исполнительного комитета Уралоблсовета (официальный ответ региона на события в Петрограде и одобрение прихода к власти большевиков) опубликовали 27 октября. В нем говорилось: «первым шагом нового правительства было предложение немедленного перемирия на всех фронтах с целью вступления в мирные переговоры», «все земли сельскохозяйственного пользования должны перейти в распоряжение земельных комитетов». В целях образования и укрепления власти Советов областной Совет предложил: «всем местным Советам взять власть в свои руки на местах; нежелательных представителей старой власти сместить, сопротивляющихся арестовать. Всякое сопротивление подавлять оружием». Была закрыта оппозиционная кадетская газета «Зауральский край», типографии поставили задачу приступить к печатанию газеты «Борьба».

28 октября «Уральский Рабочий» вышел с большим лозунгом во всю страницу: «Да здравствует власть советов революционной демократии!». Это было первое сообщение об Октябрьском перевороте в уральских СМИ. Но правительственный телеграф о том, что творилось дальше в Петрограде, упорно молчал: центральный комитет союза почтово-телеграфных служащих не пропускал в провинцию никаких известий о вооруженном восстании, организованном Лениным. Фактически Урал оказался в информационном вакууме. По Екатеринбургу стали распространяться сообщения, что Временное правительство вернуло себе власть. Люди не понимали, кому верить, началась паника. Оппозиция заявляла о скором прибытии в Екатеринбург войск Керенского, пугала жителей карательными эшелонами. Появились слухи о возможном подрыве городской плотины и других важных объектов инфраструктуры. На фабриках и заводах начались бурные митинги. Большевистские агитаторы до хрипоты настаивали на успехе Октябрьской революции.

К концу октября в Екатеринбурге закрылись все банки, следом заперли двери магазины, конторы и учреждения, учащихся распустили по домам. Городская жизнь буквально остановилась, все замерли в ожидании контрреволюционных выступлений на фоне отсутствия точных сведений из Петербурга и Москвы. Исполнительный комитет ультимативно потребовал от телеграфистов, способствовавших распространению ложных сведений, подчинения, но в очередной раз получил отказ. Тогда солдаты совсем закрыли телеграф, ставший в те дни, как отмечали советские историки, «головой контрреволюции на Урале». Хотя фактически он занял нейтралитет, отказываясь участвовать в политических перипетиях. При этом, отстаивая свою позицию, телеграфисты оборвали телеграфные ленты и вывели из строя оборудование. К их стачке присоединились телефонистки и почтовики.

По ночам повсеместно начались обыски. Вооруженные люди переворачивали дома и квартиры. Официально искали оружие, но по факту забирали все, что понравится: драгоценности, деньги, крупы, сахар, одежду и вино. Сообщения об этом будоражили город, коммерсанты стали покидать Екатеринбург, устремляясь в Сибирь. Постепенно набирали ход облавы и аресты всех, кто был замечен в контрреволюционной деятельности и не подчинялся власти Советов.

В Перми тем временем произошел пьяный погром: толпа разнесла винный и пивные склады, на несколько дней город ударился в вакханалию. Весть об этом дошла до Екатеринбурга, власти стали опасаться повторения ЧП, поползли слухи о том, что солдаты готовятся устроить нападение на водочный завод. Исполнительный комитет принял решение весь имеющийся спирт слить в речку Мельковку. Но план не сработал. В ночь с 4 на 5 ноября спирт из баков начали спускать в канаву, рядом выставили охрану из рабочих Монетного двора и вскоре одна из смен поголовно перепилась. При этом спирт, вопреки ожиданиям, не смешивался с водой, а стал появляться поверх льда на Городскому пруду. Утром запах спирта распространился по всей набережной. Горожане толпами собирались на берегу, пили спирт пригоршнями из канав и черпали ведрами из прорубей.

Вскоре телеграфная и телефонная связь возобновилась, в Екатеринбург стали поступать газеты из Петрограда, рассказывающие подробности победы пролетарской революции. Но далеко не везде легко и быстро устанавливалась Советская власть. Контрреволюционные силы оказывали большое сопротивление, особенно это чувствовалось в районе Западного и Южного Урала. Оренбургские эсеры, меньшевики, кадеты и представители верхов казачества организовали «Комитет спасения родины и революции». Генерал Дутов возглавил казачьи войска, которые начали приводить в разных городах к власти контрреволюцию. Впереди страну ждала кровопролитная гражданская война, одной из печальных страниц которой стало убийство царской семьи в Екатеринбурге.

Отмечая 100-летие революции, историки продолжают упорно дискутировать о характере, смысле и значении государственного переворота. В советской науке возобладала трактовка революции как безусловного «праздника угнетенных», политические противники большевизма получили клейма контрреволюционеров. Попытки переосмысления роли и значения Октября в постсоветский период российской истории завели часть исследователей в другой тупик: получили распространение трактовки революции как «бессмысленного и беспощадного» русского бунта, нарушившего развитие «набравшей ход» империи. Как отметил в разговоре с РИА «Новый День» заведующий отделом использования и публикации архивных документов Государственного архива административных органов Свердловской области Илья Демаков, нередко теперь встречается мнение, что власть в 1917 году перешла из рук сторонников прогресса и демократии к самозванцам-большевикам, «оседлавшим» стихийные протесты.

В год 100-летия российской революции архивные, музейные и библиотечные работники стремятся внести посильный вклад в осмысление событий вековой давности. В рамках этой работы Центр документации общественных организаций Свердловской области вместе с 16 столичными и региональными архивными учреждениями 8 ноября откроет выставку «Урал в революциях 1917 года», на которой будут представлены документы всех участников крупнейшего гражданского противостояния XX века. Выставка будет открыта для посещения с 9 ноября по 15 декабря 2017 года по адресу: Екатеринбург, улица Пушкина, 22. Вход свободный.

При подготовке материала были использованы книги «Екатеринбург-Владивосток», «Октябрьские дни», «Победа Великой Октябрьской революции на Урале», «Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции», «Очерки истории Свердловска», тексты газеты «Уральский рабочий». Благодарим за помощь сотрудников Музея истории Екатеринбурга, Государственного архива административных органов Свердловской области, Государственного архива Свердловской области и Центра документации общественных организаций Свердловской области, предоставивших фотографии. Использование копий опубликованных документов без согласия редакции запрещено.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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