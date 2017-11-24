Дежавю: долг по зарплате и кредитам 33 млн. Как в 1917 году заводы Тагила переживали кризис. Спецпроект «К 100-летию революции» (ФОТО, ДОКУМЕНТЫ)

История циклична. Эту простую аксиому подтверждает сегодняшний, уже шестой по счету, материал РИА «Новый День» из цикла «К 100-летию революции». Речь пойдет о крайне тяжелой ситуации, сложившейся в 1917 году на заводах Нижнего Тагила. Ситуации, которая стала одной из составляющих победы большевиков во время Октябрьской революции. О том, как заводчане вели переговоры с собственниками предприятий и добивались повышения заработной платы, почему возникла угроза закрытия заводов и как из этого тупика нашли выход – читайте далее.

Перемены после отречения Николая II

Борьба рабочих за свои права в 1917 году приобрела небывалые масштабы. По словам директора Нижнетагильского городского исторического архива Татьяны Вязовой, после отречения от престола императора Николая II и Великого князя Михаила жителей Нижнего Тагила охватило воодушевление, они повсеместно устраивали митинги и отправляли приветственные телеграммы в Петроград. Телеграммы обещали «продолжить работу с удвоенной энергией, до полной победы над врагом». В то же время широкие массы требовали сократить продолжительность рабочего дня, повысить зарплату и увеличить пособия семьям тех, кого отправили на фронт. В условиях войны государство увеличивало выпуск бумажных денег, и покупательская способность рубля к ноябрю 1917 года упала до 8 копеек, констатируют историки. В результате мартовская эйфория сменилась рабочими буднями, политической борьбой партий за умы граждан и созданием различных рабочих организаций.

В заводском поселке Нижнетагильского завода тоже появились Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (городской, окружной, районный), обсуждавшие экономическую и политическую жизнь рабочего класса. Для решения трудовых споров в городе создали по примеру других территорий примирительные камеры, согласительные и расценочные комиссии.

Одновременно акционировали Демидовские заводы, находившиеся в сложном финансовом и экономическом положении. 24 марта 1917 года Временным Правительством был утвержден Устав «АО Нижнетагильских и Луньевских горных и механических заводов наследников П.П.Демидова князя Сан-Донато», 17 мая юридически оформили сделку о продаже заводов.

В начале и середине мая 1917 года Нижнетагильский окружной Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, совместно с заводскими рабочими Нижнетагильского округа, провел переговоры о повышении зарплаты с Председателем Главного Правления вновь образованного АО Александром Ратьковым-Рожновым. Прошли они удачно для рабочих, о чем свидетельствует протокол заседаний, опубликованный в научно-популярном журнале «Архивы Урала». Документ очень подробный, в нем указываются причины всех принятых решений. Фактически собственник заводов понял, что повышать заработную плату придется, поскольку в ином случае производство встанет, и невозможно будет выполнять заказы.

«Долг 33 000 000, мы бессильны»

Дальнейшие события показали, что влияние представителей Советов на поведение рабочих и служащих невелико. Продолжились выступления против опытных и знающих производственные процессы инженеров, техников, мастеров. Некоторые рабочие требовали в ультимативном порядке их увольнения, причем часто – без какой-либо мотивации. «А если предъявляются обвинения, то обвиняемым не дают возможности оправдаться <…> идут в ход старые счеты», – говорят о тех событиях сохранившиеся исторические документы. Ратьков-Рожнов в письмах требовал от рабочих прекращения выступлений против технического и административного персонала. Такие инциденты ставили под угрозу регулярную и непрерывную работу заводов и усугубляли финансовую несостоятельность АО. Нужно отдать должное собственнику – рабочий процесс был сохранен на заводах, рудниках, приисках и железной дороге. К сожалению, лишь на короткое время.

Летом 1917 года управляющий Нижнетагильским и Луньевским округами пытался упорядочить расчеты по увеличению зарплаты, но к ноябрю стало понятно, что Правление не в состоянии снабжать заводы денежными средствами и не предвидит такой возможности в будущем. Из письма Управления Нижне-Салдинского завода следовало, что до такого финансового состояния привели «общие условия, создавшиеся в стране за последнее время». Собственник не мог платить рабочим зарплату, как за текущую, так и за ранее сделанную работу. Не было возможности закупать сырье и т.д. В такой ситуации предлагалось или временно остановить производство, или закрыть все цеха и заводы. Также Правление приводило расчеты, из которых следовало, какой долг возник на тот момент.

Общая задолженность «АО Нижнетагильских и Луньевских горных и механических заводов наследников П.П.Демидова князя Сан-Донато» на конец 1917 года составляла 33 миллиона рублей, из которых почти 25 миллионов – по кредитам, еще 8,5 – по имуществу заводов. Задолженность планировали закрыть за счет средств, вырученных от реализации продукции (в документах указывается, например, что производились бомбы для Артиллерийского Управления – прим. ред.) и акций предприятий. Оставалась надежда и на то, что деньги поступят из Земгора.

«Однако в настоящее время выполнение этого финансового плана оказалось немыслимым. Только отсрочка долга по залогу продуктов находится в наших руках. Деньги задерживает Земгор, сам не может получить от правительства. Реализация акций невозможна из-за забастовки в министерстве. Правление осталось совсем без средств», – сетовали в Правлении.

Таким образом, расстройство финансов, кредиты и революция в декабре 1917 года привели к реальной угрозе закрытия заводов. «В сложившихся условиях мы фактически бессильны <…> слагаем с себя ответственность за дальнейшую работу предприятия», – резюмировали собственники. Рабочие остались без заработной платы – оставшиеся минимальные средства направили в центральную кассу, но хоть какие-то деньги получили единицы.

В Петрограде к этому времени состоялась Октябрьская революция и постепенно Советы начали брать в свои руки власть на местах. В декабре тагильский Совет рабочих и солдатских депутатов направил делегатов в Петроград для поиска возможностей продолжить производство. Одновременно создали комиссию, которая демобилизовала и инвентаризовала нижнетагильские заводы. Производство не было остановлено. 28 января (10 февраля) 1918 года декретом Совета народных комиссаров имущество АО национализировали. В дальнейшем, как показала история, предприятия Нижнего Тагила стали одной из главных движущих сил прогресса в России. С учетом эвакуированных во время Великой Отечественной войны заводов город оказался самым крупным промышленным центром за пределами центральной части СССР, производил легендарный танк Т-34. В послевоенные годы спектр выпускаемой продукции расширился за счет строительных, сельскохозяйственных и авиационно-космических заказов.

РИА «Новый День» благодарит за посильную помощь сотрудников Госархива Свердловской области, Государственного архива административных органов Свердловской области, Центра документации общественных организаций СО, МКУ «Нижнетагильский городской исторический архив», предоставивших фотографии и документы.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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