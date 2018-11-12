На проекты ведомства Ольги Глацких выделят почти два миллиарда рублей

На деятельность по направлению «молодежная политика» в Свердловской области в 2019 году будет выделено 1,9 млрд рублей. Об этом РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе заксобрания.

В том числе предусмотрены субсидии Дому молодежи на 2019 год в размере 14 млн. рублей, на организацию молодежных бирж труда в муниципалитетах будут выделены 1,3 млн. рублей. На развитие волонтерского движения предусмотрено 2,6 млн. рублей, это на 570,5 тыс. рублей, или на 28,5% больше объема аналогичных расходов на 2018 год. На сферу патриотического воспитания молодежи 42,3 млн. рублей будут выделены Региональному центру патриотического воспитания.

На обеспечение жильем молодых семей запланированы 219 млн. рублей консолидированного бюджета. Около 292 млн. рублей будут направлены на предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении или усыновлении одного ребенка.

Напомним, ранее бюджетными тратами на молодежную политику заинтересовался Следственный комитет. «Одна из структур, возглавляемая Глацких, получила в 2018 году 131 млн рублей, предназначенных для реализации проектов по поддержке талантливой молодежи. Эти деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков. Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в этом году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов заксобрания региона», ‒ говорилось в сообщении СКР (речь в сообщении может идти о депутате заксо Александре Серебренникове, совладельце отеля – прим. ред.). Правда, потом пресс-релиз с сайта СКР исчез.

Как уже сообщал «Новый День», ранее директор департамента молодежной политики Ольга Глацких отметилась скандальным заявлением, что «государство не просило вас рожать». После этого она была отстранена от работы и выведена из политсовета «Единой России».

Екатеринбург, служба информации

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