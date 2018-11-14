Чайникову установили оклад на тысячу рублей больше, чем у Тунгусова

И. о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов установил размер должностного оклада для заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «чистый» оклад Валерия Чайникова, который первым занял эту должность, составил 48 тысяч 953 рубля, не считая поощрительных выплат, добавки за работу с секретными данными и так далее. Добавим, что оклад первого заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора (должности, которую до начала сентября занимал Владимир Тунгусов), составлял 47 тысяч 887 рублей. Кроме того, руководитель администрации ежемесячно получал поощрение в размере 4,3 оклада. Затем эта должность была упразднена, а вместо администрации губернатора появился аппарат губернатора и правительства.

Добавим, официально задекларированный доход Владимира Тунгусова за 2017 год составил 37,9 млн рублей. Валерий Чайников, который до перехода в аппарат губернатора возглавлял областной избирком, в 2017 году заработал 3,1 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.11.18

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