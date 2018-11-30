Генерал-майор Шадрин будет командовать парком Маяковского еще два месяца

Администрация Екатеринбурга продлила трудовой договор с директором ЦПКиО имени Маяковского и бывшим депутатом гордумы Романом Шадриным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, Шадрин будет руководить парком еще как минимум два месяца – декабрь и январь.

Напомним, отставной генерал-майор руководит главным парком Екатеринбурга с 2015 года и регулярно попадает в истории, не всегда приятные. Например, год назад он прославился на всю Россию после того, как в ЦПКиО появились памятники-надгробия. За минувший год такие мрачные плиты в парке больше не ставили. А к началу ЧМ-2018 корреспонденты РИА «Новый День» прогулялись по ЦПКиО, где открывалась фан-зона. В парке нашлись довольно забавные скульптуры. После выборов в гордуму, в которых Шадрин не участвовал, прошел слух, что его уволили, но он не подтвердился. Шадрин до сих пор на своем посту, а недавно заявил, что в январе будет объявлен конкурс на лучший проект памятника уральскому пельменю, в котором смогут принять участие все желающие.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.11.18

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