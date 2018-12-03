В Екатеринбурге назначен новый куратор городской политики

В городской администрации появился новый замглавы по организации значимых общероссийских и международных мероприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», им стал известный политолог, доктор философских наук, бывший руководитель Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин. В администрации города подтвердили, что Анатолий Станиславович приступил к исполнению своих обязанностей с 3 декабря 2018 года.

Напомним, раньше эту должность на протяжении многих лет занимал Сергей Тушин. Он покинул мэрию вскоре после того, как город возглавил Александр Высокинский.

На сегодняшний день вакантным в ратуше остается еще один пост – замглавы по социальным вопросам. Михаил Матвеев, занимавший эту должность почти 20 лет, в сентябре был избран депутатом городской думы.

Кроме того, уже на этой неделе станет ясно, кто заменит в областном избиркоме Валерия Чайникова, назначенного недавно руководителем аппарата губернатора. По данным источников «Нового Дня», единственный претендент на место главы ИКСО – действующий председатель городского избиркома Екатеринбурга Илья Захаров.

Екатеринбург, служба информации

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