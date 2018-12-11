Куйвашев велел чиновникам не нервничать и не сплетничать (ДОКУМЕНТ)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнил кодекс этики и служебного поведения для государственных гражданских служащих: требования к ним стали строже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. Правила, введенные в 2011 году, дополнены еще несколькими пунктами. Госслужащие должны проявлять уважение и вежливость при общении друг с другом, соблюдать субординацию, проявлять сдержанность, стрессоустойчивость, не обсуждать личные качества друг друга, не перекладывать свою работу на коллег, содействовать формированию доброжелательной атмосферы в коллективе. Кроме того, чиновникам поручено придерживаться делового стиля в одежде. Например, дамам рекомендовано в случае отсутствия жакета носить блузки и платья с закрытыми плечами, а также соблюдать умеренность при пользовании косметикой. Внешний вид служащего, говорится в указе, должен вызывать у граждан доверие к органам власти.

Отметим, на одном из недавних заседаний кабмина губернатор предупредил, что начал работать над оптимизацией областного правительства и будет «воевать не числом, а умением».

Возможно, губернатор решил установить более строгие правила для чиновников после скандала с директором департамента молодежной политики Ольгой Глацких. Напомним, скандал вокруг Глацких вспыхнул в начале ноября после ее заявления, сделанного на встрече со школьниками из Кировграда. «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ сказала она. Губернатор Куйвашев вскоре написал в инстаграме, что с подчиненной не согласен, отстранил ее от должности и назначил служебную проверку. На прошлой неделе Глацих дала интервью блогеру Зергулио и заявила, что бросить работу в правительстве ей «не позволяет совесть». Вчера губернатор принял решение об упразднении департамента молполитики как самостоятельной структуры и присоединения его к министерству образования, должность самой Глацких упразднена.

Екатеринбург, служба информации

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