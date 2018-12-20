Путина спросили о чиновничьих ляпах, как у Глацких

Президент Владимир Путин в ходе сегодняшней ежегодной пресс-конференции дал оценку высказываниям чиновников, которые оскорбляют граждан и вызывают общественный резонанс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из журналистов спросил главу государства, не пора ли применять какие-то меры к чиновникам среднего звена, которые своими заявлениями дискредитируют всю государственную политику. В качестве примера журналист привел не совсем верную цитату директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких: «Кремль не разрешал рожать» (в действительности Глацких заявила молодежи «Государство вам ничего не должно, государство не просило вас рожать. Вам должны ваши родители»).

Президент на это ответил, что идет «процесс взросления государственного аппарата». «Конечно, есть люди, которые не отдают себе отчет в том, что говорят, – согласился Путин. – Оказались не на своем месте, неаккуратно высказываются. Вчера такой человек кем-то был, сегодня стал чиновником, возьми и ляпни что-то. Значит, он просто не готов к такой работе. Но среди них много порядочных и деятельных людей. Нельзя закрыть коробочку, открыть – и все хорошо. Это процесс взросления государственного аппарата, работы с ним. Мы проводим конкурсы среди молодых, учим их в нашей академии. Человек 12 или 15 стали губернаторами, министрами, заместителями. Это процесс длительный. Вспомните, Моисей свой народ 40 лет по пустыне водил».

Напомним, скандал вокруг Глацких вспыхнул в начале ноября после ее заявления, сделанного на встрече со школьниками из Кировграда. «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ сказала она. Недавно стало известно, что губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о присоединении департамента Ольги Глацких к областному министерству образования. Обновленная структура получила название «Министерство образования и молодежной политики Свердловской области». При этом губернатор заявил, что совсем увольнять Ольгу Глацких он не будет, так как она «имеет право на ошибку».

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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