Прокуратура начала проверку инцидента с незрячим пассажиром, которому кондуктор обещала переломать ноги из-за собаки-поводыря

Прокуратура сообщила о проверке инцидента в автобусе, где кондуктор угрожала незрячему из-за отказа платить за собаку-поводыря. Женщина заявила, что он инвалид и «наказан богом», и обещала переломать ноги.

О ЧП накануне на своей странице в фейсбуке рассказал Ринат Шайдуллин. Около полудня он ехал в автобусе №27, кондуктор потребовала от него оплатить проезд собаки-поводыря. Мужчина напомнил, что его собака Николос по закону является средством реабилитации. После чего кондуктор начала его оскорблять. «Сегодня, 20.12.2018 г. в 11:45, в автобусе по маршруту №27 кондуктор с табельным номером №017 заявила мне: «Ну, в принципе, вы и так инвалид и уже наказаны богом!" Данная фраза была произнесена данным «героем» с глубокой насмешкой в голосе над всеми инвалидами», – сообщил незрячий мужчина. Затем женщина и вовсе перешла к угрозам, как указал Ринат, «мне хотели «руки, ноги переломать» и «выкинуть как мусор» нас с Николасом... «чтобы больше не ездили тута». Пассажиры при этом в основном поддержали кондуктора.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, организована проверка, устанавливается, был ли на самом деле этот инцидент, будет дана оценка соблюдению ФЗ «О социальной защите инвалидов». При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, служба информации

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