Директора автобусного предприятия, где унизили инвалида из-за собаки, вызовут на ковер в мэрию

В администрации Екатеринбурга решили вызвать на комиссию директора автобусного предприятия, кондуктор которого угрожала инвалиду. Инцидент случился из-за того, что незрячий мужчина, ссылаясь на закон, не стал платить за собаку-поводыря.

Как сообщили сегодня в пресс-службе администрации города, директор ООО «ПАТП «Город» Вячеслав Волков вызван на заседание административной комиссии, которое состоится во вторник, 25 декабря, – заседание будет посвящено инциденту, произошедшему в четверг в автобусе №27. Коммерческий перевозчик обслуживает маршрут по договору. «Это вопиющий случай отсутствия всяческого милосердия и полное незнание законодательства. Прежде всего, надо в любой ситуации оставаться человеком. Надеюсь, что все, кто работает в сфере услуг, извлекут урок из этого случая. 24 декабря комитет по транспорту детально разберет случай в 27-м автобусе», – отметил глава города Александр Высокинский.

Вячеслав Волков, по его словам, связался с пострадавшим Ринатом Шайдуллиным, извинился перед ним за поведение своего кондуктора и пригласил незрячего горожанина на собрание, которое пройдет на предприятии. Шайдуллин расскажет сотрудникам ПАТП «Город» об особенностях жизни незрячих и проведет инструктаж для персонала.

Напомним, в четверг на Рината Шайдуллина накинулась кондуктор. Как рассказал в соцсетях мужчина, от него требовали оплатить проезд собаки-поводыря. Он отметил, что его собака Николос по закону является средством реабилитации. После чего кондуктор начала его оскорблять. Она заявила, что Ринат «инвалид и уже наказан богом», а после перешла к угрозам и пообещала переломать ему ноги и «выкинуть как мусор» его и собаку-поводыря. В случившемся разбирается прокуратура.

Екатеринбург, служба информации

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