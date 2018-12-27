Оскорбившая слепого пассажира кондуктор принесла ему извинения

Инцидент с незрячим пассажиром автобуса, которого оскорбила женщина-кондуктор, закончился примирением.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, накануне Ринат Шайдуллин со своей собакой-поводырем Николасом посетил автотранспортное предприятие «Город», где в присутствии всего рабочего коллектива был разобран произошедший с ним случай. Екатеринбуржец рассказал сотрудникам ПАТП «Город» об особенностях жизни незрячих и провел инструктаж для персонала. Кондуктор Юлия, которая неделю назад оскорбила слепого мужчину, попросила у него прощения. «Простите меня, пожалуйста, я извиняюсь, прошу меня не увольнять, я одна воспитываю ребенка», – сказала она.

«Случай показал, что в транспорте не все знакомы с собаками-поводырями. Я сегодня пришел, чтобы рассказать, что такое собака-поводырь, какие у нее функции. Ваши извинения я принимаю. К вам у меня никаких претензий нет», – отметил Ринат Шайдуллин.

Напомним, в прошлый четверг на слепого Рината Шайдуллина в автобусе № 27 накинулась кондуктор, требуя оплатить проезд собаки-поводыря. Ринат ответил, что его собака Николас по закону является средством реабилитации, а потому платить за нее не надо. После чего кондуктор начала его оскорблять. Она заявила, что Ринат «инвалид и уже наказан богом», а после перешла к угрозам и пообещала переломать ему ноги и «выкинуть как мусор» его и собаку-поводыря. Инцидент получил широкий общественный резонанс.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.12.18

Мошенник в одиночку изображал крупную фирму и звонил партнерам женским голосом. / «Автомобилист» одержал восемь побед в последних 9 матчах. / Около 3 тысяч человек остались без электричества в 25-градусные морозы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»