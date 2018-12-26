Мэрия оштрафовала перевозчика, кондуктор которого оскорбила инвалида из-за собаки-поводыря

Компания ООО «ПАТП «Город» заплатит 10 тысяч рублей за оскорбление и угрозы в адрес незрячего мужчины. Такое решение вынесла комиссия в администрации Екатеринбурга.

Речь идет об инциденте, который произошел на прошлой неделе в автобусе №27. Кондуктор потребовала у незрячего мужчины купить билет на собаку-поводыря. Он отказался – по закону это средство реабилитации. После чего кондуктор начала оскорблять мужчину и даже пообещала переломать ему ноги.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на административную комиссию был приглашен директор ООО «ПАТП «Город» Вячеслав Волков, который подтвердил, что кондуктор действительно ошибочно потребовала у незрячего пассажира оплатить проезд. За этот инцидент предприятие было оштрафовано на 10 тысяч рублей.

«Дополнительно мы решили после праздничных выходных провести встречи с другими коммерческими перевозчиками, чтобы еще раз проинструктировать их по вопросам соблюдения законодательства в сфере пассажирских перевозок и напомнить им основные правила, касающиеся работы с особыми категориями граждан», – отметил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга Игорь Федотов.

Отметим, до начала заседания комиссии Волков эту историю описал иначе. Он извинился за случившееся, но сказал, что у кондуктора своя версия. Женщина описала все так: она не знала, как поступить с собакой-поводырем, проконсультировалась по телефону, и все. Никаких оскорблений с ее стороны не было. Видеозапись в автобусе не велась. Кондуктор, по словам Волкова, на маршруте работает с начала декабря, но ранее уже имела опыт такой работы. Сейчас она отстранена от работы.

Екатеринбург, служба информации

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