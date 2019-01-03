Ледовые автогонки на Балтыме снова сорваны: чиновники перекрыли выезд бревнами (ФОТО)

На озере Балтым вновь разгорается конфликт между автогонщиками и сотрудниками минприроды. Сегодня спортсмены планировали открыть сезон на ледовом автодроме и провести детскую тренировку по картингу, но выезд на трассу оказался заблокирован кучей бревен. Рядом дежурили два служебных автомобиля и охранники ЧОПа. Ранее областные чиновники уже запрещали проводить гонки на льду озера, которое относится к особо охраняемым природным объектам. Но организаторы соревнований отмечают, что у них есть документы, подтверждающие право выезда на лед Балтыма.

«Автодром работает на законных основаниях. Есть договор аренды акватории Балтыма, там все прописано четко и недвусмысленно. Несмотря на это, чиновники протаскивают какие-то незаконные постановления, на их опротестовывание в судах уходит уйма времени. Минприроды своей цели добилось – работа автодрома парализована второй сезон подряд. Свердловский автоспорт опять несет серьезные потери», – рассказал организатор автогонок Максим Ченцов. Гонщики также находили на трассе заточенные шипы. Их разбрасывают по ночам неизвестные «доброжелатели», считают спортсмены.

Год назад закрытие ледовой трассы тоже проходило со скандалом. Люди в казачьей форме и с нашивками «Союз добровольцев Донбасса» перекрывали выезд живым щитом и агрессивно вели себя с гонщиками. Все происходящее курировала сотрудница областного минприроды. В результате противодействия властей соревнования по ледовому дрифту зимой 2018 года были отменены.

Автор фото: Платон Маматов

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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