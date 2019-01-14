В Первоуральске скоро начнут судить бывшего главного архитектора

На следующей неделе, 22 января, в Первоуральском городском суде состоится предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего главного архитектора города Константина Гартмана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Гартману предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Напомним, бывший главный архитектор обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в период 2014-2017 годов он оказывал покровительство одной из строительных компаний города. Следствие полагает, что экс-чиновник помогал компании заполучить муниципальные земельные участки в обход установленных законом процедур. Согласно материалам уголовного дела, за эти услуги он получил от компании порядка 800 тысяч рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Гартман был задержан в апреле 2018 года и помещен в СИЗО. Затем эту меру ему заменили на домашний арест, а потом – на ограничение свободы. Добавим, в апреле 2018 года в связи с делом Гартмана в администрации Первоуральска прошли обыски и выемка документов. Вскоре после этого глава города Валерий Хорев добровольно сложил полномочия, его сменил Игорь Кабец. Одновременно с Хоревым из мэрии ушли сразу несколько высокопоставленных чиновников.

Первоуральск, служба информации

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