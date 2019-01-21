К свердловским единороссам приедут ревизоры из центра

В сентябре 2019 года в Свердловскую область прибудут ревизоры из Центральной контрольной комиссии партии, чтобы комплексно оценить ситуацию в региональном отделении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», график проверок размещен на официальном сайте «Единой России». Всего в течение 2019 года партия планирует проверить 27 региональных отделений. В Уральском федеральном округе, кроме свердловского отделения, планируется проверить челябинское. Предыдущие ревизоры приезжали к свердловским «медведям» только в 2016 году.

Напомним, уже в эту пятницу, 25 января, у единороссов состоится областная конференция, на которой будет избран новый политсовет Свердловского регионального отделения партии. Секретарь отделения Виктор Шептий пояснил, что в соответствии с решением прошедшего в начале декабря всероссийского съезда партии меняется ее устав, а вследствие этого до конца первого квартала 2019 года должны быть переизбраны все без исключения региональные политсоветы. При этом Шептий дал понять, что Свердловской области рекомендовано провести конференцию по избранию политсовета как можно раньше. Конец января – это самая ранняя дата, так как до региональной конференции необходимо провести местные конференции по выдвижению делегатов на неё.

Напомним, в уходящем году Свердловская «Единая Россия» не раз попадала в скандальные ситуации – например, праймериз по отбору партийных кандидатов в гордуму Екатеринбурга политологи назвали самыми грязными в стране. После них ушёл в отставку руководитель исполкома ЕР Александр Косинцев, постоянного преемника ему не нашли до сих пор. Под вопросом и будущее самого Виктора Шептий, которому уже не раз прочили отставку с поста секретаря отделения.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 21.01.19

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