Студенты из теплых стран рассказали, как выживают в уральские морозы (ВИДЕО)

Студенты-иностранцы из УрГЭУ жалуются на сильные морозы. Уроженец республики Конго Хинду Деограсе Капата уже год живет и учится в России. Молодой человек признается, что абсолютно был не готов к капризному уральскому климату. «Я не знал о России, о зиме. Но когда я сюда приехал, я хотел умирать от холода. Я взял с собой куртку, пальто», – рассказал Хинду Деограсе Капата.

Однако валенки у местных иностранцы не берут. На учебу предпочитают приходить в теплых ботинках и кроссовках. Говорят, на улице в сильные морозы много времени не проводят. Выходят из дома, садятся в общественный транспорт, а там быстро бегут в помещение. Студенты подробно рассказали съемочной группе «Нового Дня», как они переносят суровую уральскую зиму.

Студенты из Африки об уральских морозах

Ранее «Новый День» писал, что с приходом 30-градусных морозов в больницы города госпитализировали 15 человек с отморожениями, среди них 10-летний ребенок. Однако, уже на этой неделе ожидается потепление. Напомним, уже в четверг ночью будет -20 градусов, а днем воздух прогреется до -17. В пятницу будет еще теплее ‒ днем до -11 градусов.

Екатеринбург, служба информации

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