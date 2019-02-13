Свердловское заксо выйдет с каникул и сразу изменит Устав области

На следующей неделе состоятся первые в этом году заседания профильных комитетов регионального заксобрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первыми – в понедельник – соберутся комитеты по законодательству (под руководством Владимира Никитина) и по бюджету, налогам и финансам (под руководством Владимира Терешкова). В повестке заседания комитета по законодательству – рассмотрение изменений в Устав области, внесенных губернатором Евгением Куйвашевым. Как пояснил корреспонденту РИА «Новый День» депутат Владимир Никитин, речь идет об изменении структуры областного правительства, в частности – введении должности заместителя губернатора по внутренней политике.

Напомним, фактически о введении новой должности – вице-губернатора по внутренней политике – и назначении на нее депутата Госдумы Сергея Бидонько было объявлено 12 декабря прошлого года, а в понедельник, 17 декабря, губернатор Евгений Куйвашев представил его на заседании совета глав муниципалитетов. Отметим, ранее внести изменения в устав депутаты не успели. Последнее в 2018 году заседание состоялось 18 декабря, когда депутаты были заняты тем, что вычеркивали из списка правительственных должностей директора департамента молодежной политики, которую раньше занимала оскандалившаяся Ольга Глацких.

Екатеринбург, служба информации

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