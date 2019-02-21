В «Единой России» назначили единый день предварительного голосования

Единый день предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы от «Единой России» пройдет 26 мая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе партии, об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак сегодня на заседании президиума генерального совета ЕР. Выдвижение кандидатов начнется уже со следующей недели и продлится до конца апреля, отметил Андрей Турчак.

Отметим, в Свердловской области в этом году пройдут две крупных выборных кампании. Состоятся довыборы в Госдуму по 174 одномандатному округу, где, как ожидают, кандидатом от партии власти может стать биатлонист Антон Шипулин, а также довыборы в областное заксобрание по Орджоникидзевскому округу Екатеринбурга.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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