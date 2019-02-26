В Тагиле снова расследуют невыплату зарплаты рабочим

В Нижнем Тагиле расследуется дело о невыплате зарплаты работникам предприятия ООО Торговый Дом «Тагил-Щебень». Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, с ноября 2018 по январь 2019 года коммерческая организация с опозданиями и не в полном объеме выплачивала зарплаты своим работникам. Задолженность компании превышает 3 миллиона рублей. Свои деньги недополучили больше сорока работников.

Следственный отдел Дзержинского района Нижнего Тагила возбудил уголовное дело против ООО «Тагил-Щебень» по признакам преступления ч1. Ст.145.1 УК РФ «частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы». Расследование пока продолжается.

Напомним, пару лет назад Тагил прогремел на всю страну в связи с историей о невыплате заработной платы рабочим НТЗТИ. События на тагильском заводе начали стремительно развиваться после визита в Екатеринбург летом 2017 года Владимира Путина, которому рабочие НТЗТИ пожаловались на долги по зарплате, о чем президент сообщил губернатору Евгению Куйвашеву. «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий, владелец якобы – надо, конечно, все проверять, нельзя ручаться за достоверность подобных заявлений, тем не менее, если так было на самом деле, это звучит странно, – так вот, владелец заявил рабочим: «Пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите». А заработную плату не выплачивают достаточно долго. Во-первых, надо понять: если это так, то откуда такая «борзота», такое хамство по отношению к людям. Вы и сами на это посмотрите, но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно, я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру разобраться», – сказал президент.

«Разборка» вылилась в уголовное дело в отношении соучредителя завода Дениса Кокорина. Он был признан виновным сразу по трем статьям: мошенничество, невыплата зарплаты и сокрытие денежных средств организации.

По решению суда Кокорин получил 2 года колонии.

Нижний Тагил, служба информации

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