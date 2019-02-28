В Екатеринбурге открыт прием документов от желающих заменить Бидонько и Володина

Региональный исполком «Единой России» с сегодняшнего дня открыл прием документов от граждан, желающих поучаствовать в праймериз на довыборах в Госдуму и заксобрание.

Как сообщили РИА «Новый День» в исполкоме, заявления будут приниматься до 30 апреля по адресу: улица Розы Люксембург, 7, каб. 301. С 31 марта по 15 мая пройдут дебаты среди зарегистрированных участников. А 26 мая состоится голосование, в котором смогут принять участие все избиратели, зарегистрированные в соответствующих округах – Серовском и Орджоникидзевском. В Серовском округе будут выбирать депутата Госдумы вместо Сергея Бидонько, ставшего вице-губернатором, а на Уралмаше – депутата заксобрания вместо Игоря Володина, возглавившего гордуму Екатеринбурга.

Напомним, требования к участникам очень просты: это должен быть совершеннолетний гражданин РФ, не судимый, не состоящий в другой политической партии. Но при этом оргкомитет праймериз будет учитывать, что претенденты на депутатское кресло говорят или говорили о партии и партийцах, так как для участников праймериз действует запрет на «действия, дискредитирующие партию». Добавим, что в понедельник на брифинге на вопрос журналистов, какие меры приняты, чтобы не допустить повторения скандальных событий прошлого года, председатель оргкомитета Виктор Шептий, который очень торопился на торжественный вечер по случаю юбилея Свердловской области, ответил предельно кратко: «Все будет хорошо».

Екатеринбург, служба информации

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