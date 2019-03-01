Еще один свердловский эсер трудоустроен на высокий пост в Омске

Еще один уральский справедливоросс получил новую должность в Омской области, которую возглавляет бывший руководитель свердловской отделения «Справедливой России» Александр Бурков.

Как сообщает омский портал Om1.ru, бывший депутат гордумы Среднеуральска Виталий Сухов уже несколько дней работает в городской администрации заместителем директора департамента имущественных отношений.

Напомним, в прошлом году в Омскую область переехал бывший екатеринбургский депутат Илья Лобов, который сейчас возглавляет региональное министерство природных ресурсов и экологии. В июле прошлого года совет директоров АО «Омскэлектро» (учредитель – город Омск) утвердил 38-летнего депутата Свердловского заксо Андрея Жуковского своим генеральным директором. По слухам, скоро он может получить место в областном правительстве. В конце января гордуму Екатеринбурга покинул депутат от «Справедливой России» Антон Швалев, который сообщил, что планирует работать в команде Буркова. Еще раньше в Омскую область.

Екатеринбург, Омск, служба информации

Екатеринбург, Омск. Другие новости 01.03.19

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