Екатеринбургские музейщики обсудят проблемы охраны выставок

В Екатеринбурге открывается «Музейная академия» для повышения профессиональных знаний и навыков сотрудников музейной сферы. Первая встреча специалистов состоится 11 марта, они обсудят

проблемы охраны и безопасности в выставочных пространствах.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургского музея ИЗО, в разговоре примут участие директор музея Ельцина Дина Сорокина, эксперт по выставочному оборудованию Надир Ситдиков и основатель галереи «Главный проспект» Олег Гусев.

Напомним, именно в «Главном проспекте» в октябре прошлого года случился громкий инцидент. Две девушки-посетительницы хотели сделать селфи на фоне картины Сальвадора Дали и случайно уронили стенд. Вместе с конструкцией упали два офорта, одна из работ знаменитого художника-сюрреалиста была повреждена. Сотрудники музея вызвали полицию, но правоохранители не стали возбуждать уголовное дело. В январе много шуму наделала кража картины Куинджи «Ай Петри. Крым» из Третьяковской галерее в Москве – молодой человек беспрепятственно снял экспонат со стены и вынес ее из зала на глазах посетителей и охранников.

В пресс-службе добавили, что лекции, тренинги и мастер-классы в рамках «Музейной академии» в Екатеринбурге будут проводиться раз в месяц с участием приглашенных отечественных и зарубежных специалистов. Организаторами проекта выступают директор Екатеринбургского музея ИЗО Никита Корытин, директор музея Ельцина Дина Сорокина и директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский. Координатором станет исполнительный директор эндаумент-фонда ведущей организации в сфере музеев ИКОМ Бьерн Стенверс.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.03.19

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