Сайт сломался. Болельщики «Автомобилиста» выстроились в очередь за билетами на матчи с «Салаватом» (ВИДЕО)

В Екатеринбурге у КРК «Уралец» сегодня с утра выстроилась очередь из желающих попасть на хоккей. «Автомобилист» впервые в своей истории вышел во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина, переиграв в четырех матчах челябинский «Трактор». В следующем круге екатеринбуржцы встретятся с принципиальным соперником ‒ уфимским «Салаватом Юлаевым». Тех, кто захотел стать свидетелями спортивной истории города, оказалось очень много.

Огромная очередь за билетами в КРК «Уралец»

Продажа билетов началась де-факто еще 6 марта, однако в течение последних нескольких дней покупать их могли только владельцы абонементов на игры регулярного сезона ‒ это общепринятая практика лояльности клубов к самым преданным болельщикам. Для всех остальных продажа билетов началась только сегодня, причем часть должны были продавать через интернет, однако на сайте ХК «Автомобилист» на предстоящие игры с СЮ билетов не оказалось. По словам болельщиков, с которыми поговорили корреспонденты «Нового Дня», отстоять в очереди пришлось от двух до четырех часов.

Традиционно часть билетов досталась перекупщикам, которые пришли к кассам под видом обычных покупателей. Предприимчивые екатеринбуржцы перепродают билеты на матчи второго круга наценкой в два раза через популярные интернет-площадки типа Avito, в три раза ‒ в очереди, которая выстроилась сегодня у ледовой арены. Отметим, что в одни руки отпускают максимум четыре билета.

В кассах бывшего дворца спорта билеты стоят от 500 до 1 600 рублей. Домашних матчей в этом раунде будет минимум два ‒ 14 и 16 марта. Вместимость арены «Уралец» составляет около 5 тысяч человек.

Екатеринбург, Елена Сычева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 11.03.19

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