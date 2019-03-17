После скандала с очередями ХК «Автомобилист» предложил болельщикам самим выбрать способ продажи билетов на пятый матч серии плей-офф

ХК «Автомобилист» объявил даты продаж билетов на пятый матч с «Салаватом Юлаевым» в полуфинале Востока. Домашняя игра состоится 22 марта.

Владельцы сезонных абонементов могут выкупить билеты на свои места с 17 по 19 марта включительно, и только в кассах КРК «Уралец». Общая продажа билетов начнется с 20 марта. Время и способ реализации будут определены позднее с учетом мнения болельщиков – администрация клуба предлагает фанатам высказаться в социальных сетях и на форумах «Автомобилиста».

На такой шаг клуб пошел после многочисленных жалоб тех, кто не успел купить билеты на первые две матча с «Салаватом». Напомним, 11 марта у ледового дворца выстроилась огромная очередь из желающих попасть на игры плей-офф. При этом часть билетов должны были продавать через интернет, однако на сайте ХК «Автомобилист» их не оказалось. По словам болельщиков, с которыми поговорили корреспонденты «Нового Дня», отстоять в очереди им пришлось от двух до четырех часов.

В администрации клуба сообщили, что в тот день было решено закрыть онлайн-продажу ради безопасности людей. «В случае если бы мы выпустили весь объем билетов в одновременную продажу оффлайн и онлайн, был риск начала волнения и давки в живой очереди и в кассовом павильоне. Принимая во внимание данные риски и отдавая приоритет вопросам безопасности находящихся в живой очереди людей, мы приняли решение о первичности продаж билетов через кассы. По мере того, как живая очередь значительно сократилась, вся оставшаяся часть билетов стала доступна для покупки и в режиме онлайн. Еще раз приношу извинения всем, кто в результате данной ситуации не смог приобрести билеты, но безопасность и здоровье людей в данном случае были важнее», – пояснил директор ХК «Автомобилист» Максим Рябков.

При этом в клубе отметили, что «живая» продажа через кассы дает больше гарантий, что билеты достанутся именно болельщикам, а не перекупщикам. Поскольку в интернете спекулянты могут покупать билеты сразу с нескольких аккаунтов и перепродавать их затем в 2-3 раза дороже. В то же время, онлайн-продажа является более комфортной и быстрой. В дирекции «Автомобилиста» просят болельщиков самим выбрать наиболее удобный для них способ покупки билетов.

Напомним, «Автомобилист» и «Салават Юлаев» отыграли два мачта во втором раунде плей-офф. Счет в серии 1:1. Команды играют до четырех побед.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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