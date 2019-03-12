Свердловчанам предложат страховать жилье от ЧС добровольно

В Свердловской области подготовлен законопроект, который запустит механизм страхования жилья от стихийных бедствий за счет самих граждан. Сумма страхового взноса пока не определена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект внесен областной прокуратурой, размещен на официальном сайте заксо и направлен на приведение областного законодательства в соответствие с федеральным. Напомним, 4 августа 2019 года в России вступает в силу новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что компенсации за повреждение квартиры или дома из-за стихийных бедствий будут выплачиваться не только из бюджета, но и страховыми компаниями. Для того чтобы запустить этот механизм, во всех субъектах РФ должны быть приняты законы, наделяющие региональные правительства полномочием по утверждению страховых программ. После чего областные чиновники должны утвердить собственно программы.

Планируется, что после вступления закона в силу для возмещения ущерба гражданам будут задействованы сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний. При этом пока собственники смогут самостоятельно решить, страховать свое жилье или нет. Постепенно роль страховщиков в выплатах по закону страхования жилья от ЧС будет повышаться. Как уже сообщал «Новый День», стоимость страховки будет зависеть от ряда факторов, включая площадь квартиры и дополнительные риски. В среднем, по оценке страховщиков, страховка жилья обойдется в 150 рублей в месяц. Пункт о страховании добавят в квитанции ЖКХ.

Добавим, что Свердловская область не всегда успешно решала задачу по компенсациям гражданам ущерба от ЧС. Например, при прохождении весеннего паводка она регулярно сталкивалась с подтоплением частного сектора в ряде территорий, например, в Ирбите. Подробнее об этом затяжном противостояния можно прочитать здесь, здесь и тут. После паводка 2016 года жителям пришлось на свои средства восстанавливать жилища, покупать зимой дрова, унесенные большой водой, и самостоятельно готовиться к очередному удару стихии. Захотят ли теперь граждане, реальные доходы которых снижаются, а расходы – растут, в том числе из-за «мусорной» реформы, тратиться еще и на страхование жилья – неизвестно.

Екатеринбург, служба информации

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