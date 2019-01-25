Компенсации за ЧС переложат на плечи россиян: в квитанции ЖКХ включат пункт о страховании жилья

Летом 2019 года в России вступает в силу новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что компенсации за повреждение квартиры или дома как из-за стихийных бедствий, так и бытовых катаклизмов будут выплачиваться не только из бюджета, но и страховыми компаниями. Пункт о страховке появится в квитанциях ЖКХ, но граждане смогут решать, платить по нему или нет.

О новой системе страхования недвижимости рассказали представители Минфина, Всероссийского союза страховщиков и Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), пишет «Российская газета». Планируется, что регионы разработают и утвердят страховые программы. Для более полного возмещения ущерба гражданам будут задействованы сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний. Постепенно роль страховщиков в выплатах по закону страхования жилья от ЧС будет повышаться.

С наступлением страхового случая ущерб пострадавшим будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в конкретном субъекте и утвержденной Минстроем России. Если власти предоставят новое жилье на замену разрушенному, а гражданин согласится, страховку направят в бюджет.

Стоимость полиса будет зависеть от ряда факторов, включая площадь квартиры и дополнительные риски. В среднем, по оценке страховщиков, страховка жилья обойдется в 150 рублей в месяц. Пункт о страховании добавят в квитанции ЖКХ. Во Всероссийском союзе страховщиков подчеркнули, что страховка не будет обязательной. Собственники смогут самостоятельно решить, страховать свое жилье или нет.

«Если речь идет о чрезвычайной ситуации, домой к гражданину придет специальная комиссия и зафиксирует повреждения. Если это индивидуальный случай – произошел пожар или затопление, – он должен будет обратиться в местные органы власти, а затем – в страховую компанию, где получит возмещение, рассчитанное по единой методике, утвержденной постановлением правительства», – пояснил представитель союза.

Ожидается, что до конца 2019 года к новой системе страхования подключится большинство регионов. В настоящее время в России уже есть опыт добровольного страхования жилья. Например, в Москве за более чем 20 лет существования программы охват страхованием жилья вырос с 10% до почти 60%. Впрочем, даже столице еще очень далеко до стран Западной Европы, где показатель превышает 80%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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