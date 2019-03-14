После серии «мусорных» митингов замгенпрокурора по УрФО вызвал на ковер регоператоров и чиновников

Заместитель генпрокурора России по УРФО Юрий Гулягин провел в Нижнем Тагиле крупное межведомственное совещание, посвященное обеспечению законности в ходе «мусорной» реформы.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Генпрокуратуры по УрФО, в совещании, которое состоялось накануне, принимали участие городские и районные прокуроры, руководители надзорных ведомств, члены областного правительства, главы свердловских городов и директора всех трех региональных операторов по обращению с ТКО.

Замгенпрокурора обратил внимание на самые больные вопросы. Во-первых, не решена проблема замены старых мусорных полигонов. Не урегулированы некоторые вопросы взаимодействия региональных властей с муниципальными. Очень много жалоб от населения по начислению платежей. Например, на то, что выявлено немало случаев, когда при расчете платы за вывоз мусора гражданам завышали сумму, «прописывая» в их квартиры лишних жильцов. Случается также, что плату за услуги по вывозу мусора собирают без фактического оказания этой услуги. Не во всех муниципалитетах должным образом содержатся контейнерные площадки.

С учетом этого прямо во время совещания Юрий Гулягин объявил официальные предостережения о недопустимости нарушения закона директорам трех регоператоров: ЕМУП «Спецавтобаза», Северо-Уральского филиала компании «Рифей» и ООО «ТБО Экосервис», а также министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову и главам Новоуральска, Серова и Краснотурьинска.

После совещания заместитель генпрокурора принял жителей Нижнего Тагила, обратившихся с заявлениями по поводу различных нарушений, связанных с «мусорной» реформой. Жалобы были все те же: на некачественное оказание услуг, выставление «двойных» квитанций, внесение в квитанции недостоверных сведений о числе жильцов. Кроме того, был поставлен вопрос об обоснованности размера предельных тарифов на услуги региональных операторов.

Напомним, недавно эксперты РАНХиГС и группы Wasteconsulting провели масштабное исследование «мусорной» напряженности в субъектах Российской Федерации. Выяснилось, что самый высокий риск возникновения «мусорных» протестов – в Санкт-Петербурге, а уже на втором месте – Свердловская область. Вероятность того, что на Среднем Урале начнутся новые митинги, эксперты оценили в 70%.

Как уже писал «Новый День», в регионе уже прошло несколько «мусорных» митингов: 3 марта в Екатеринбурге у подножия памятника «Седой Урал» собрались около 300-400 человек по оценке журналистов, 23 февраля на митинг, организованный тагильскими коммунистами, вышло около 700 человек. Жители задают вопросы об обоснованности тарифов. Например, регоператор «Рифей», близкий к тюменским олигархам Боброву и Бикову, просит за свои услуги по 286 рублей с семьи из двух человек. Их тарифы действительно являются самыми высокими в Свердловской области. Так, в ходе визита в Нижний Тагил полпред президента Николай Цуканов пытался выяснить у мэра Владислава Пинаева, почему тариф самый высокий. «Я задаю вопросы, в которых разбирался неглубоко. Я как житель спрашиваю: найдите три-четыре слова, объясните, как? Почему он в Пышме столько, а тут столько? Почему в Челябинске столько, а в Тагиле столько? И у вас должен быть ответ». При этом ни губернатор Евгений Куйвашев, ни министр природных ресурсов Алексей Кузнецов на выступление полпреда по поводу волнений вокруг реформы ТКО в Нижнем Тагиле не сказали, выступая с докладами, ничего.

Екатеринбург, Нижний Тагил, служба информации

Екатеринбург, Нижний Тагил. Другие новости 14.03.19

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