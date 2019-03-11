Свердловская область стала второй по риску возникновения «мусорных бунтов» (ТАБЛИЦА)

Эксперты РАНХиГС и группы Wasteconsulting начали масштабное исследование «мусорной» напряженности в субъектах Российской Федерации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг опубликован в соцсетях на страницах программы «Управление отходами производства и потребления», которая запущена в рамках РАНХиГС. Согласно исследованию, самый высокий риск возникновения «мусорных» протестов – в Санкт-Петербурге, а на втором месте – Свердловская область. Вероятность того, что на Урале начнутся новые митинги, эксперты оценили в 70% (в Петербурге – в 73%).

Всего в зону высокой напряженности попали три региона УрФО – Свердловская, Курганская (на 7 месте) и Челябинская (на 13-м месте) области. «Цель Индекса – информировать органы власти и общество об управленческих и политических рисках, препятствующих созданию в стране экономики замкнутого цикла», – поясняют составители. Ранее, говоря о рисках «мусорной» реформы, авторы рейтинга писали: «В целом ситуация такова, что, к сожалению, бизнес определяет правила игры, а не власть. Население это видит. Отсюда глубинные причины «мусорных» протестов. Государству важно определиться с собственной, государственной стратегией, учесть интересы бизнеса, защитить интересы малоимущего населения, найти справедливые решения, устраивающие всех участников реформы».

Напомним, в регионе уже прошло несколько «мусорных» митингов: 3 марта в Екатеринбурге у подножия памятника «Седой Урал» собрались около 300-400 человек по оценке журналистов, 23 февраля на митинг, организованный тагильскими коммунистами, вышло около 700 человек. Жители задают вопросы об обоснованности тарифов. Например, регоператор «Рифей», близкий к тюменским олигархам Боброву и Бикову, просит за свои услуги по 286 рублей с семьи из двух человек. Их тарифы действительно являются самыми высокими в Свердловской области. Так, в ходе визита в Нижний Тагил полпред президента Николай Цуканов пытался выяснить у мэра Владислава Пинаева, почему тариф самый высокий. «Я задаю вопросы, в которых разбирался неглубоко. Я как житель спрашиваю: найдите три-четыре слова, объясните, как? Почему он в Пышме столько, а тут столько? Почему в Челябинске столько, а в Тагиле столько? И у вас должен быть ответ». При этом ни губернатор Евгений Куйвашев, ни министр природных ресурсов Алексей Кузнецов на выступление полпреда по поводу волнений вокруг реформы ТКО в Нижнем Тагиле не сказали, выступая с докладами, ничего.

Екатеринбург, служба информации

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