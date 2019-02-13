«Они накосячили, нам ходить и доказывать»: свердловчане жалуются на путаницу в мусорных квитанциях «Рифея»

Жители Свердловской области продолжают получать первые квитанции на оплату новой коммунальной услуги ‒ «Обращение с твердыми коммунальными отходами». Без накладок не обошлось – нередко в платежных документах указана неактуальная информация о числе зарегистрированных или проживающих в квартире или доме. Исправлять ошибки начисления придется самим плательщикам.

«Нам пришла платежка на 715 рублей, на пять якобы прописанных в квартире человек. Но у нас давно уже прописаны в квартире только два человека, пять человек там было еще десять лет назад, до поступления младшей дочери в вуз. Квартира тогда принадлежала не нам, маме моей. То есть, получается, у нас квитанция пришла на имя человека, которого уже нет в живых», ‒ цитирует жительницу Серова агентство «Между строк».

Тагильчанка Наталья рассказывает, что ей пришла квитанция за мусор на двоих человек, хотя живет она одна: «У меня в квартире прописан один человек, а сегодня пришла квитанция на двоих. Видимо, на меня и моего кота. Не понимаю, с какой радости я теперь должна ходить и доказывать, что у меня в квартире проживает один человек, когда накосячил кто-то другой. Огромному количеству людей пришли платежки с неверной информацией, и все они сейчас побегут за справками. С какой радости вообще? Мало того что нам навязали эту услугу, так мы еще должны чужие ошибки исправлять».

Действительно, чтобы сделать перерасчет, жителям самим придется собрать документы, подтверждающие их правоту, и предоставить их регоператору. Для Северной зоны Свердловской области ‒ это тюменская фирма «Рифей», которая пользуется услугами ОАО «Региональный информационный центр» по выставлению счетов населению. Учредителем «РИЦ» является АО «Облкоммунэнерго». Все фирмы так или иначе связаны с тюменскими энергетиками-олигархами, акционерами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

Ранее в Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области дали инструкцию, что сделать, чтобы получить перерасчет. Для этого необходимо написать заявление в расчетный центр (той компании, которая выставляет квитанции), в котором указать паспортные данные и основания для перерасчета. «Для собственников нескольких жилых помещений правила перерасчета за услугу по обращению с ТКО аналогичны. Свое отсутствие по тому или другому адресу потребители могут подтвердить справкой о месте фактического проживания – из паспортного стола, многофункционального центра или управляющей многоквартирным домом компании. При этом если региональный оператор, управляющая компания или расчетный центр выявят, что второе жилье сдается внаем или в нем просто проживают другие жители, и вывоз мусора при этом не оплачивается, собственнику придется в полном объеме оплатить не только услугу и начисленные по ней проценты, но и штраф за нарушение жилищного законодательства. В качестве доказательства проживания сторонних лиц региональным оператором могут быть использованы показания приборов учета коммунальных услуг, показания соседей, участкового и так далее», ‒ сообщили в минЖКХ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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