Продажа билетов на матч «Автомобилист» – «Салават» в кассах и онлайн стартует одновременно

ХК «Автомобилист» утвердил схему продаж билетов на пятый матч серии полуфинала Восточной конференции, который состоится в Екатеринбурге 22 марта

«Продажи откроются одновременно в кассах КРК «Уралец» и на официальном сайте клуба 20 марта в 13:00, после того как в здании КРК «Уралец» пройдет церемония прощания с легендарным ветераном нашего клуба Виктором Александровичем Кутергиным», – сообщили в пресс-службе клуба.

Квоты билетов, поступивших в продажу онлайн и в кассы, будут разделены и не будут дублироваться. Билетный оператор клуба провел дополнительные работы по увеличению пропускной способности сайта и отдельно страницы продажи билетов. Во время старта ситуацию будут контролировать специалисты компании «Инфотех», в чьи обязанности войдет оперативное решение возможных проблем из-за повышенного уровня трафика, отмечает администрация «Автомобилиста».

Напомним, клуб советовался с болельщиками по поводу схемы продаж билетов, чтобы минимизировать риски перекупов.

«Автомобилист» в полуфинале Востока играет с «Салаватом Юлаевым». После трех игр счет в серии 2:1 в пользу уфимцев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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