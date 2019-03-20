Вратарь «Автомобилиста» будет болеть за команду вместе с фанатами

К болельщикам «Автомобилиста», которые будут смотреть трансляцию сегодняшнего матча против «Салавата Юлаева» на фудкорте в «Меге», присоединится вратарь команды. Как сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба, речь идет об Андрее Макарове, который сейчас восстанавливается после травмы.

Напомним, трансляция начнется в 19:00. Это будет уже четвертая встреча в рамках второго раунда плей-офф. Сейчас счет в серии 2:1 в пользу команды из Уфы. Первый и третий матчи «Автомобилист» проиграл. По регламенту КХЛ, в следующий тур розыгрыша Кубка Гагарина выходит команда, одержавшая в серии четыре победы.

Добавим также, что еще один матч «Автомобилист» проведет против «Салавата Юлаева» дома ‒ игра состоится в пятницу, 22 марта, в 19:00 на арене «Уралец». Сегодня стартовала продажа билетов на матч.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.03.19

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