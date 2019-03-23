Защитим свободу и PornHab: в Екатеринбурге прошёл пикет против изоляции Рунета (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня оппозиционеры провели акцию протеста против законопроекта Андрея Клишаса об изоляции Рунета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на пикете собрались около 50 человек. Акцию заявили партии «Яблоко», «Парнас», представители движений «Открытая Россия», «Екатеринбург за свободу», «Бессрочка». Согласовать митинг удалось только на площади Обороны – организаторам отказали в проведении акции в центре города, сославшись на то, что там будет проходить другое мероприятие. Однако на площади Труда сегодня не было никого, кроме прохожих. Активисты, собравшиеся на площади Обороны, выстроились в цепочку и развернули плакаты: «Защитим свободу в интернете – вернём ее и в стране», «Не заблокируешь гнев народный», «Изолируй зомбоящик – оставь интернет в покое» и тд. Минут через 10 стояния в тишине собравшиеся покричали «В интернете правда убивает пропаганду».

Отметим, на акцию пришли люди всех возрастов – и молодёжь, и пенсионеры. С плакатами стояли и дети 13-15 лет. Собравшиеся говорили, что они против ограничений в сети и за свободу. Некоторые признались, что даже прочитали законопроект Клишаса – но что там написано, пояснить не смогли.

Протестовать пришли и представители «Левого фронта» – чему остальные удивились, припомнив, что в традиции коммунистов все запрещать. «Левый фронт» ответил песней про «Ленин такой молодой и юный октябрь впереди». К протестующим также присоединились ребята, которые пришли, по их словам, как стендап комики. Они сделали плакаты в поддержку pornhab и требованием «Дуров, верни стену».

Законопроект Андрея Клишаса о суверенном Рунете предполагает создание инфраструктуры, способной обеспечить работу Рунета в случае отключения российских операторов от Глобальной сети. Автор инициативы говорил, что на реализацию закона об автономной работе российского сегмента интернета будет потрачено 20 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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