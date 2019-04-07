Власти спрогнозировали будущее Рунета и соцсетей

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин рассказал о своем видении будущего Рунета и социальных сетей. Чиновник полагает, что в ближайшие годы пользователи в России потеряют интерес к соцсетям, а спрос на приватность данных вырастет.

«Будет две модели поведения. Одна – все бесплатно, но отдаешь свои данные. Вторая – платишь за приватность», – поделился прогнозом Волин (здесь и далее цитаты по ТАСС).

Замминистра также предположил, что через несколько лет у россиян может значительно снизиться интерес к социальным сетям. «Пользователи наигрались», из-за чего ищут новые способы развлечений в интернете, считает Волин. По его мнению, такая тенденция затронет весь мир.

Большинство интернет-пользователей в России (79%) убеждены, что в будущем Сеть даст обществу новые возможности для развития, следует из опроса, проведенного компанией Mail.ru Group. 78% ожидают, что голосовые помощники станут неотъемлемой частью жизни людей. Еще 64% респондентов прогнозируют, что в будущем россияне будут ежедневно пользоваться различными очками и шлемами виртуальной реальности. Также 70% опрошенных считают, что через 25 лет многие профессии станут невостребованными из-за развития искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что российскому сегменту Интернета сегодня исполнилось 25 лет. 7 апреля 1994 года международный сетевой информационный центр InterNIC официально делегировал национальный домен «ru».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.04.19

На Ямале не будет переработки мусора: «все это ляжет на тариф». / Губернатор Артюхов рассказал, почему авиакомпания «Ямал» не получит в собственность аэропорт. / Половина онлайн-банков в России не имеют защиты от хакеров. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»