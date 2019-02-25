Законопроект «об автономном Рунете» хотят исправить. Клишас дал Роскомнадзору лишние полномочия

Скандальный законопроект об «автономном Рунете» планируется поправить во втором чтении. Из документа предложено исключить норму, которая предписывает Роскомнадзору создать национальную базу доменных имен. Такой реест уже существует базе Координационного центра национального домена сети Интернет и Технического центра Интернета. Контроль над ним осуществляет государство – в состав учредителей Координационного центра входит Минкомсвязь.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник, сейчас обсуждается инициатива исключить из обязанностей Роскомнадзора создание национального реестра доменных имен. Эту информацию изданию подтвердил председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин. Ранее идею раскритиковал Российский союз промышленников и предпринимателей, а также Минюст и Минфин.

Директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев пояснил изданию, что отказ от создания реестра на базе Роскомнадзора позволит избежать дублирования функций. В самом Роскомнадзоре отказались комментировать эту ситуацию. Операторы связи также не пояснили свое отношение к этой инициативе – так, в МТС «Коммерсанту» заявили, что для понимания ситуации нужно дождаться принятия законопроекта в окончательном виде, а также необходимых для него подзаконных актов, а в «Вымпелкоме», «Мегафоне» и «Ростелекоме» вообще не ответили на запросы.

При этом, отмечает издание со ссылкой на источник в одном из крупных операторов связи, у участников рынка есть вопросы к передаче полномочий Роскомнадзору. Так, речь идет об инициативе по передаче в ведение ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ведомство Роскомнадзора) от Россвязи полномочий по управлению сетями связи в чрезвычайных ситуациях.

Законопроект предполагает также создание центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Его задачей, по утверждению соавторов документа, станет обеспечение бесперебойного доступа к услугам связи в России при любых экстраординарных ситуациях. Эта инициатива возражений профильных министерств и ведомств не вызвала – такой центр, согласно законопроекту, в случае его принятия появится в России к 1 июля этого года.

Напомним, законопроект в первом чтении отказалась поддерживать Счетная палата РФ. В заключении ведомства (размещено на сайте Госдумы) говорится, что реализация инициативы потребует финансирования, однако в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» «бюджетные ассигнования на указанные цели не предусмотрены».

«Кроме того, реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на их оплату», – сказано в заключении Счетной палаты.

Срок внесения поправок ко второму чтению законопроекта установлен до 13 марта этого года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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