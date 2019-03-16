Суверенный Рунет может стать «бюджетным и безответственным»: предложены поправки в резонансный законопроект

Скандальный проект создания суверенного Рунета, который, по официальной версии, призван обеспечить защиту от внешних угроз, может получить бюджетное финансирование – госказна компенсирует затраты операторов на обслуживание оборудования для его исполнения, при этом провайдеров освободят от ответственности перед абонентами за сбои в сети. Такие поправки подготовлены инициаторами документа, сообщила РБК соавтор законопроекта – сенатор Людмила Бокова.

По ее словам, компенсация из бюджета является «единственным вариантом», в противном случае операторам связи придется нести дополнительные затраты. «Поскольку технические средства, которые планируются к установке, будут приобретаться за счет бюджета, то и обслуживание этих устройств должно также компенсироваться из бюджетных средств», – сказала Бокова.

Сенатор также уточнила, что одна из целей документа – сделать так, чтобы операторы не несли дополнительных расходов. Ранее соавтор документа, сенатор Андрей Клишас заявлял, что в бюджете предусмотрено 20 млрд рублей на выполнение требований законопроекта о защите Рунета от внешних угроз. Бокова подтвердила, что речь идет о такой сумме, хотя «пока это очень приблизительно».

Еще одно предложение сенаторов касается освобождения провайдеров от ответственности перед клиентами, если в работе сети произошли сбои из-за работы «специальных средств противодействия угрозам». «Скорее всего, в законопроекте мы будем предлагать закрепить случаи, при наличии которых оператор связи будет освобождаться от ответственности по договору с абонентом или его ответственность будет ограничена. Но тогда нам следует также определить порядок, как абонент сможет получить компенсацию причиненных ему убытков», – отметила Бокова.

Если будет предусмотрена возможность компенсации убытков за счет государства, то «чиновники будут задумываться, прежде чем принимать решение о вмешательстве в сеть». Это поможет исключить «случаи чрезмерных последствий», считает Бокова. «Прежде чем включить рубильник – десять раз подумай, как это отразится на сетях, не пострадают ли чувствительные сервисы – телемедицина, платежи, передача данных, там, где это происходит через интернет», – отметила сенатор.

Согласно версии инициаторов «суверенного Рунета», законопроект, внесенный в Госдуму в конце прошлого года, обеспечит защиту российского сегмента Интернета от угроз со стороны других государств, в частности США. Речь идет, в том числе, об опасности отключения России от глобальной Сети. Авторами документа выступили, кроме Боковой, депутат Госдумы Андрей Луговой и сенатор Андрей Клишас, именем которого СМИ назвали законы об ужесточении цензуры в Интернете.

Законопроект предписывает всем операторам связи установить специальное оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор и которое будет противодействовать угрозам. В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета ведомство сможет брать на себя централизованное управление Сетью. Кроме того, оборудование будет фильтровать весь трафик и блокировать запрещенные в России ресурсы (сейчас операторы фильтруют трафик самостоятельно, но качество фильтрации зависит от возможностей каждого).

Вместе с тем законопроект меняет систему организации обмена трафиком на территории страны: он должен проходить только через точки обмена, внесенные в специальный реестр. Предлагается создать национальную систему получения информации о доменных именах и сетевых адресах, которая будет дублировать список доменных имен и номеров автономных систем, делегированных российским пользователям.

Против законопроекта выступали участники и эксперты рынка. В декабре 2018 года рабочая группа при правительстве «Связь и IT» сообщила, что он может привести к нарушениям работы Интернета, тогда государству придется компенсировать операторам связи до 134 млрд рублей в год. Дополнительных расходов потребуют создание и ведение реестра точек обмена трафика и расширение штата Роскомнадзора. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину предупреждал, что реализация законопроекта может стать причиной катастрофического отказа работы сетей связи в России.

В комиссии по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям РСПП также указывали, что операторам связи придется тратить дополнительные средства на установку и обслуживание оборудования – для крупных компаний расходы могут составить до 2 млрд рублей в течение пяти лет. Комиссия предлагала доработать законопроект, в частности, исключить из него пункт о создании национальной системы доменных имен, так как в России уже есть 11 корневых серверов DNS, а также выработать порядок управления трафиком и применять его только к объектам критической инфраструктуры.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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