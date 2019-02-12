Скандал в Госдуме: автономный Рунет расколол ЛДПР – Луговой пошел против Жириновского

Сегодня в Государственной думе разгорелся скандал из-за резонансного законопроекта об автономном Рунете. Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что соавтор документа, либерал-демократ Андрей Луговой отзывает свое имя из списка авторов, а вся фракция отказывается поддерживать эту инициативу.

Глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савостьянова со своей стороны уточнила, отозвать свою подпись может только сам автор законопроекта – для этого он должен направить соответствующее заявление.

Сам же депутат Луговой такой документ писать отказался. «Я не отзываю свою подпись. Более того, я хочу как депутат еще и выступить», – заявил он.

Как выяснилось в ходе обсуждения, парламентарий не обязан согласовать свою законодательную инициативу с однопартийцами, а обязан только уведомить их, причем в порядке, который определит сама фракция.

Законопроект об автономном Рунете вызвал большой общественный резонанс. Проект предусматривает создание инфраструктуры для независимой бесперебойной работы Интернета в России в случае отключения его от всемирной Сети, что тут же спровоцировало споры о попытке властей лишить россиян доступа к Всемирной паутине.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.02.19

В СБУ пожаловались на Ющенко за Крым. / УрФУ получит еще 430 млн рублей на борьбу за вхождение в топ-100 мировых вузов. / Глава МИД Венгрии заявил о лицемерии Запада по отношению к России. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»