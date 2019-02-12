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Четверг, 14 февраля 2019, 00:03 мск

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Жириновский накажет депутата Лугового за поддержку «автономного Рунета»

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Фракция ЛДПР в Государственной думе рассмотрит вопрос о дисциплинарном наказании для депутата Андрея Лугового, который отказался следовать указанию лидера партии Владимира Жириновского и отозвать свою подпись из числа автором скандального законопроекта об «автономном Рунете».

Вопрос о мерах дисциплинарного воздействия на Лугового будет рассмотрен на этой неделе в ходе заседания президиума фракции ЛДПР, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева. Парламентарий при этом признал, что у фракции мало мер воздействия на депутатов.

Как сообщал «Новый День», сегодня Луговой публично отказался снимать свою подпись под законопроектом об «автономном Рунете». Во время обсуждения повестки дня Жириновский сообщил, что Луговой отзывает свою подпись, а фракция отказывается поддерживать законопроект. В ответ Луговой заявил, что не только не снимет подпись, но и намерен выступить в поддержку документа.

Законопроект об «автономном Рунете» был принят Государственной думой в первом чтении при 334 голосах «за» и 47 – «против».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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