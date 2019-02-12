«Законопроект на букву «г»: Госдума со скандалом поддержала в первом чтении создание автономного Рунета

Законопроект об автономном Рунете принят в первом чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на яростное сопротивление депутатов от оппозиционных фракций, думское большинство продавило скандальную инициативу сенатора Андрея Клишаса. Сам член Совета Федерации традиционно на обсуждение собственной резонансной идеи в Госдуму не пришел.

Представлявшая законопроект сенатор Людмила Бокова пять раз сумела обойти прямые вопросы депутатов о точной стоимости реализации закона в случае его принятия. Член СовФеда несколько раз заверила, что средства на это в бюджете уже заложены в нацпроекте «Цифровая экономика», и дополнительных расходов не потребуется. В итоге же выяснилось, что заложенные в бюджете 1,8 млрд нужны только на первоначальный этап, а сколько потребуется потом – неизвестно. Уточнять цифру расходов федеральные чиновники намерены при корректировке бюджета на этот год или на следующие.

«Представьте, если бы мы так представляли законопроекты? – прокомментировал эту ситуацию «эсер» Олег Нилов. – Что будет – не знаем, посмотрим, как пойдет». Депутат предложил чиновникам представить в Госдуму на обсуждение проекты всех 20 подзаконных актов, которые потребуются для работы нового закона. «Подзаконные акты – утром, вечером продолжаем обсуждение законопроекта», – пояснил он.

При этом спорный законопроект Клишаса расколол оппозиционные фракции в Госдуме. В ЛДПР, которая, по словам лидера либерал-демократов Владимира Жириновского, отказалась поддержать «автономный Рунет», яростным приверженцем документа выступил Андрей Луговой. Депутат, вопреки позиции Жириновского, отказался отзывать свою фамилию из списка соавторов документа, и с напором в своих выступлениях поддержал законопроект.

Его коллега по фракции Сергей Иванов с неменьшим напором раскритиковал идею. Он напомнил депутатам пьесу Евгения Шварца «Дракон», в которой Бургомистр интересуется – откуда люди знают, что Дракон потерял голову. Услышав, что люди это видят из окон, Бургомистр заявил, что окна надо закрыть. «Это из той же серии», – считает депутат.

Иванов отметил, что документ освобождает операторов от обязанности блокировки контента и от ответственности за это, то есть «все будет централизованно». При этом техническая сторона реализации инициативы до сих пор неясна. «Что это за коробочки, что за средство? Кто его видел? Сколько оно стоит? Неизвестно. В нашей стране ничего из технических средств, обеспечивающих доступ в Интернет, не производится – кроме проводов, на которых кое-кому надо, наверное, повеситься, – жестко заявил парламентарий. – Правительство жалеет копейки, чтоб дать гражданство ветеранам войны, но выделяет на это бесконечные миллиарды – а сам Клишас признал, что эта «дрянь» будет стоить, по меньшей мере, 20 млрд. Все операторы обязаны будут поставить эти коробочки, а потом по этим коробочкам определенные товарищи будут все отслеживать».

Иванов также напомнил про известный эпизод борьбы Роскомнадзора против мессенджера «Телеграм», и высказал мнение, что в итоге «система просто ляжет». «Вы что делаете вообще? Как можно вообще такие вещи обсуждать? Госдума должна рассмотреть вопрос о снятии этого законопроекта с рассмотрения, – заявил он. – Законопроекты в Госдуме бывают четырех категорий: «а» – ах, какой хороший законопроект, «б» – более-менее, «в» – вредный. Этот относится к категории «г». ЛДПР за такие инициативы, да еще и стоящие кучу денег, голосовать не собирается».

В то же время Иванов подчеркнул, что любая диктатура терпеть не может, когда ей указывают на ошибки, и предпочитает не исправлять их, а закрывать глаза тем, кто на них указывает.

Фракция «эсеров» тоже разделилась. Так, Елена Драпеко сообщила, что «категорически поддерживает законопроект». Поднявшийся после нее на трибуну Валерий Гартунг заявил, что пока к документу больше вопросов, чем ответов. «Мы можем принимать решения по вопросу, в котором ничего не понимаем? Мы не обязаны во всем разбираться, но должны обращаться к специалистам, – указал он. – Я обратился к авторам, которые тоже не являются специалистами. Оценка регулирующего воздействия должна проводиться, но только если правительство вносит акты – вот почему вносит не правительство, а депутаты, чтобы обойти эту процедуру».

В итоге скандальный законопроект поддержали 334 депутата, против отдали голоса 47 парламентариев. «Всего 47 против, несмотря на бурную дискуссию», – констатировал спикер Госдумы Вячеслав Володин и попросил соавторов документа представить ответы на все прозвучавшие вопросы ко второму чтению, и «более качественно готовить законопроекты для рассмотрения в Государственной думе».

Москва, Татьяна Дорофеева

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