Операторы сообщили о сбоях во время тестирования суверенного интернета

В Уральском федеральном округе операторы связи протестировали оборудование, необходимое для создания суверенного Рунета. Отчет ушел в Минкомсвязи – из него следует, что во время установки систем для фильтрации трафика снижалась скорость, качество сигнала падало, Telegram работать продолжил. Однако масштабных сбоев не было. С отчетами операторов ознакомился РБК.

Согласно документам, с неполадками при установке системы фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI) столкнулись пять операторов: «ВымпелКом», «Ростелеком», «ЭР-Телеком Холдинг», МТС и ТТК.

«ВымпелКом» отметил снижение скорости трафика во время тестирования в Миассе, Челябинске и Тюмени, в Магнитогорске падал уровень сигнала. «ЭР-Телеком Холдинг» фиксировал жалобы на качество связи в Челябинске и проблемы с передачей трафика в Тюмени, директор по технической инфраструктуре компании Кирилл Пищальников отметил, что заблокировать Telegram не удалось. «Технический директор ТТК Вадим Кондратов указал, что при установке оборудования в Челябинске «был зафиксирован инцидент», который привел к прерыванию оказания услуг связи для абонентов оператора в городе», – сообщает РБК. У МТС в Магнитогорске прерывался коммерческий трафик. «Ростелеком» отчитался, что был шестиминутный сбой, но подробности в компании не указали. Три оператора: «МегаФон», «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) и «Екатеринбург-2000» («Мотив») – в отчетах указали, что проблем с качеством связи во время тестирования суверенного Рунета не было. Но «Т2 РТК Холдингу» пришлось приостанавливать пропуск трафика через оборудование из-за проблем с установкой и программным обеспечением.

Отметим, тестирование суверенного интернета проводилось только среди крупных операторов, небольшие локальные компании в этом еще не участвовали. Как рассказал «Новому Дню» представитель компании, работающей в нескольких городах Свердловской области, операторов регулярно приглашают в УФСБ на совещания, но речи о тестировании оборудования еще ни разу не заходило, когда им предложат испробовать систему фильтрации трафика и даже как выглядит такое оборудование, они пока не знают.

Закон об изоляции Рунета был подписан в мае 2019 года и вступил в силу 1 ноября 2019 года. Некоторые его положения, в том числе о национальной системе доменных имен и о криптографической защите информации, начнут действовать с 2021 года. Он предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работу Рунета в случае отключения российских операторов от Глобальной сети. Планируется, что при Роскомнадзоре будет создан центр мониторинга и управления сетью, который при возникновении экстраординарных ситуаций обеспечит доступность услуг связи в России. Определять порядок управления сетью, виды угроз и меры по их устранению, устанавливать требования к оборудованию будет правительство. На реализацию закона необходимо 30 миллиардов рублей. Из них 20,8 млрд рублей предполагается потратить на закупку IT-систем, которые будут обеспечивать безопасность Рунета. Перед принятием закона в России проходили митинги с лозунгами «Защитим свободу в интернете – вернем ее и в стране», «Не заблокируешь гнев народный», «Изолируй зомбоящик – оставь интернет в покое».

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 11.02.20

Легендарный кинотеатр «Салют» прекратит работу в ближайшую субботу. / Кинологам аэропорта Кольцово привезли новую сотрудницу с большими способностями (ФОТО). / Дом, мешающий строительству филармонии, разберут вручную. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»