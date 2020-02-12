ФСБ потребовала ключи для дешифровки переписки россиян

Минувшим летом ФСБ потребовала от крупных российских онлайн-сервисов предоставить доступ к данным и переписке пользователей. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на одного из участников интернет-рынка и сам документ, а также пишет издание The Bell со ссылкой на трех собеседников в интернет-компаниях.

В перечень попало два десятка сервисов, состоящих в реестре операторов распространения информации (ОРИ): «Авито», RuTube, «Хабр», film.ru, sportliga.com, cars.ru, ucoz.ru, securitylab.ru и другие. Из документа, на который ссылается «Медуза», следует, что силовики потребовали от компаний «организовать круглосуточный удаленный доступ Центра оперативно-технических мероприятий ФСБ к информационной системе», а также «обеспечить в возможно короткий срок техническую готовность к предоставлению в центр информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей интернет-сервисов». Другими словами, от ресурсов потребовали передать ключи для дешифровки трафика. Эксперты отмечают, что ФСБ получила право потребовать ключи благодаря принятию «закон Яровой».

По данным источника The Bell сервисы взаимодействуют с ФСБ, и часть из них установили требуемое оборудование. Кроме того, отметил источник, представителей несговорчивых компаний в ноябре 2019 года ФСБ пригласила встретиться на Лубянке, чтобы получить разъяснения и вынести предупреждения.

Реестр ОРИ был создан в 2015 году, в нем числится более 200 сервисов. Отказ предоставить ключи шифрования карается штрафом до 1 млн рублей, но не снимает обязанности открыть доступ силовикам к переписке и личным данным пользователей. Если требование не будет исполнено, по решению суда Роскомнадзор может заблокировать сервис. Так случилось с мессенджером Telegram, который официально запрещен на территории России, однако продолжает работать практически без сбоев.

Напомним, что в минувшем году ФСБ потребовала предоставить ключи дешифрования у сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян отказался раскрыть подробности, отмечает РБК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.02.20

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