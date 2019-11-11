Отмена внутреннего роуминга и «пакет Яровой» подстегнут цены на сотовую связь в 2020 году

В 2020 году в России подорожает сотовая связь. Аналитики объясняют рост цен тем, что операторы компенсируют выпавшие доходы от отмены внутреннего роуминга. Кроме того, сотовые компании несут издержки в связи с исполнением требований «закона Яровой». По словам экспертов, связь подорожает не менее чем на 10%.

Аналитики прогнозируют подорожание тарифов в диапазоне от 10% до 25%, пишут «Известия». Уже сейчас абоненты заметили рост цен на связь. По результатам опроса, проведенного Telecom Daily, 74% респондентов утверждают, что расходы на мобильную связь увеличились на 10%, каждый пятый не заметил разницы, около 5% заявили о снижении тарифов.

В то же время абоненты продолжают искать наиболее выгодные варианты, так за девять месяцев 2019 году каждый десятый сменил оператора, еще 12% планируют это сделать до конца года. 18% респондентов перешли на другой тарифный план. Многие абоненты считают заявления операторов о «самых низких тарифах» всего лишь маркетинговым ходом.

Подорожанием услуг сотовых компаний спровоцировано отказом от внутреннего роуминга. Такое предписание в прошлом году дала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). А с июня 2019 года вступил в силу закон, закрепляющий эту норму.

Вместе с тем, абоненты все больше потребляют трафикоемких услуг – активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы. В свою очередь операторы выводят на рынок более дорогие продукты с большим объемом включенного интернета и зачастую контент-сервисами.

Немаловажную роль сыграл так называемый «пакет Яровой», включающий в себя несколько антитеррористических законов, реализация которого требует от связистов крупных вложений. При этом оборудование для строительства и модернизации сетей закупается за валюту, соответственно, любой скачок курса доллара отражается на тарифах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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