Автономный Рунет: операторы не знают, как выполнять новый закон

В России накануне вступил в силу закон «об автономном Рунете».

Напомним, документ был внесен в Госдуму в декабре 2018 года. Его авторы – сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой.

Авторы инициативы обосновали необходимость принятия закона «агрессивным характером принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США». В ней декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия называлась в числе стран, организующих кибератаки. Закон предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работу Рунета в случае отключения российских операторов от глобальной сети.

Законом определяются правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения, а также создается возможность централизованного управления Рунетом. Он дает Роскомнадзору право определять правила маршрутизации трафика российских операторов. Для этого компании обяжут установить на своих сетях «технические средства противодействия угрозам», которые предоставит надзорное ведомство. На реализацию закона об автономной работе российского сегмента интернета планировалось потратить 30 миллиардов рублей, из которых 20,8 млрд рублей – на закупку IT-систем обеспечения безопасности.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», добиться каких-либо внятных комментариев от операторов связи о том, что было сделано для реализации закона «об автономном Рунете», не представляется возможным, потому что их просто никто не в состоянии дать. Рынок наполнен фантастическими слухами о том, что Роскомнадзор уже сформировал некие тест-списки операторов и уже провел тренировку по отключению внешнего интернета и, якобы, все прошло хорошо. В строго неофициальных беседах провайдеры признаются, что, в отличие от закона Яровой, сотрудники Роскомнадзора в этот раз пришли довольно оперативно, фактически, сразу после подписания документа президентом Путиным: были запрошены точки обмена трафиком, спецификация сетей. На этом явные активные действия закончились.

Операторы признаются, что не хотят обострять отношения с контролирующим органом, но вопросов очень много: никто так и не понял, в чем заключается суть закона и как его выполнять. Никаких требований Роскомнадзор пока не выдвигает, говорят провайдеры, и тихо радуются: нет требований, не приходится и тратиться.

Еще один слух будоражит рынок связи – грядут проверки. Регулятор якобы уже сформировал некий график и скоро инспекция придет к каждому оператору. Но что будут проверять, никто не знает.

Что касается пользователей, то их интересует, как будет выглядеть отсеченный от мира этот самый Рунет и насколько происходящее скажется на качестве связи. Однако ответа на этот вопрос пока ни у кого нет. Операторы робко прогнозируют: да, это плохо скажется на связи, как любое ограничение, многие сайты станут не видны, некоторые не смогут, к примеру, обновляться, потому что хранят данные на облачных серверах за границей. «Никто ничего не знает, поэтому мы просто подождем, чем все закончится», – отметил в беседе с «Новым Днем» представитель крупного провайдера.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 01.11.19

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