Путин утвердил закон об изоляции Рунета

Президент России Владимира Путин подписал резонансный закон об «автономном Рунете». Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года. Некоторые его положения, в том числе о национальной системе доменных имен и о криптографической защите информации, начнут действовать с 2021 года.

Документ был внесен в Госдуму в декабре 2018 года. Его авторы – сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. Госдума одобрила закон 16 апреля, Совет Федерации – 22 апреля.

Авторы инициативы обосновали необходимость принятия закона «агрессивным характером принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США». В ней декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия называлась в числе стран, организующих кибератаки.

Закон предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работу Рунета в случае отключения российских операторов от Глобальной сети.

Документом определяются правила маршрутизации трафика, организуется контроль за их соблюдением, а также создается возможность централизованного управления Рунетом. Закон дает Роскомнадзорут право определять правила маршрутизации трафика российских операторов. Для этого компании обяжут установить на своих сетях «технические средства противодействия угрозам», которые предоставит надзорное ведомство.

Планируется, что при Роскомнадзоре будет создан центр мониторинга и управления сетью, который при возникновении экстраординарных ситуаций обеспечит доступность услуг связи в России.

Определять порядок управления сетью, определять виды угроз и меры по их устранению, устанавливать требования к оборудованию будет правительство.

На реализацию закона об автономной работе российского сегмента интернета будет потрачено 30 миллиардов рублей. Из них 20,8 млрд рублей предполагается потратить на закупку IT-систем, которые будут обеспечивать безопасность Рунета.

Против закона об изоляции Рунета выступали Счетная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Члены Экспертного совета при правительстве РФ отмечали, что целеполагание законопроекта не выглядит прозрачным: «Ни законопроект, ни пояснительная записка не описывают ни сами угрозы, ни недостатки текущего законодательства». В то же время они указывали на то, что документ значительно расширяет полномочия Роскомнадзора: по сути, ведомство получит те же возможности по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета, что и ФСБ, а это частично противоречит действующему законодательству.

В то же время во время обсуждения документа в Совфеде глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что некорректно сравнивать «автономный Рунет» с китайским файрволом. По его словам, в Китае Интернет работает по принципу «белого списка», пропуская лишь запросы к разрешенным сайтам. В России же будет действовать «черный список».

Между тем большинство граждан России ранее высказались против автономного Рунета: 52% россиян полагают, что интернет в России должен развиваться как сеть, «объединяющая весь мир», а 23% считают, что стране необходим суверенный интернет, сообщал «Коммерсантъ».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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