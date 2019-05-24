Минкомсвязь назвала факторы для изоляции Рунета

Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, перечислив три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим. Это «угроза целостности сетей», когда пользователи не могут передавать друг другу информацию; «угроза устойчивости сетей», когда частично перестает работать техническое оборудование или происходят «воздействия природного и техногенного характера»; а также «угроза безопасности сетей», когда происходят попытки внешнего несанкционированного доступа.

При возникновении какой-либо из перечисленных ситуаций, в случае высокой вероятности угрозы или высокого уровня опасности Роскомнадзор начнет управлять Рунетом самостоятельно. При «неотложном реагировании» – без уведомления провайдеров.

Как сообщал «Новый День», президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции Рунета 1 мая. Расходы на реализацию документа оценивались более чем в 30 млрд рублей. Из них 20,8 млрд рублей предполагается потратить на закупку IT-систем, которые будут обеспечивать безопасность Рунета. Документ был внесен в Госдуму в декабре 2018 года. Его авторы – сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. Госдума одобрила закон 16 апреля, Совет Федерации – 22 апреля.

Авторы инициативы обосновали необходимость принятия закона «агрессивным характером принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США». В ней декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия называлась в числе стран, организующих кибератаки. Закон предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работу Рунета в случае отключения российских операторов от Глобальной сети.

Документом определяются правила маршрутизации трафика, организуется контроль за их соблюдением, а также создается возможность централизованного управления Рунетом. Закон дает Роскомнадзорут право определять правила маршрутизации трафика российских операторов. Для этого компании обяжут установить на своих сетях «технические средства противодействия угрозам», которые предоставит надзорное ведомство.

Планируется, что при Роскомнадзоре будет создан центр мониторинга и управления сетью, который при возникновении экстраординарных ситуаций обеспечит доступность услуг связи в России. Определять порядок управления сетью, определять виды угроз и меры по их устранению, устанавливать требования к оборудованию будет правительство.

Против закона об изоляции Рунета выступали Счетная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Большинство граждан России также высказались против автономного Рунета: 52% россиян полагают, что интернет в России должен развиваться как сеть, «объединяющая весь мир», а 23% считают, что стране необходим суверенный интернет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.05.19

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