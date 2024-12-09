Комитет Госдумы и кабмин поддержали законопроект о запрете приема в школу детей без знания русского языка

Сегодня комитет Госдумы по просвещению рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет принимать в школы детей иностранцев без знания русского языка. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Правительство РФ также поддержало принятие документа, но с некоторыми оговорками. В частности, в отзыве кабинета министров говорится, что отказ в приеме на обучение в случае непрохождения тестирования на знание русского языка не в полной мере согласуется положениями закона «Об образовании в РФ». Имеется в виду норма закона, в соответствии с которой иностранные граждане и лица без гражданства обладают равными с гражданами РФ правами на образование на общедоступной и бесплатной основе, уточняет ТАСС.

«Предлагаемые изменения необходимо привести в соответствие с положениями международных договоров РФ. В частности, соглашением о сотрудничестве в области образования, заключенного государствами – участниками СНГ, установлено, что лица, постоянно проживающие на территории одного из государств – участников и имеющие гражданство другого государства – участника, получают образование на всех уровнях на условиях, установленных для граждан РФ», – говорится также в проекте отзыва правительства.

По мнению кабмина, законопроект нуждается в доработке в части определения правового положения в РФ несовершеннолетних иностранных граждан, которые не смогут посещать образовательные учреждения в связи с выявлением по итогам тестирования незнания ими русского языка. Как отмечают в правительстве, реализация инициативы приведет к возникновению дополнительных бюджетных расходов, «однако положения об источниках финансирования новых расходных обязательств в законопроекте отсутствуют».

Напомним, согласно законопроекту, иностранные граждане будут приниматься на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории РФ. При этом при приеме в школу необходимо будет успешно сдать тестирование на знание русского языка. Предполагается, что тестирование, порядок которого должно будет определить Минпросвещения РФ, будет проходить на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

Проект закона может быть рассмотрен Госдумой уже 10 декабря.

Москва, Светлана Антонова

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