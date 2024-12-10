Госдума одобрила законопроект о запрете принимать в школу детей, не говорящих по-русски

Госдума приняли в первом чтении законопроект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Документ одобрен единогласно. Депутаты планируют 11 декабря рассмотреть законопроект сразу во втором и третьем, окончательном, чтениям, уточнил Володин в своем тг-канале.

Согласно законопроекту, иностранцы будут приниматься на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории РФ. При этом при приеме в школу нужно будет успешно пройти тестирование на знание русского языка. Предполагается, что порядок обязательного тестирования определит Минпросвещения РФ, сдать тест можно будет бесплатно в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

Спикер Госдумы сообщил, что 41% детей иностранцев, которые приходят в школу, не знают русского языка или плохо владеют им, что приводит к проблемам и трудностям.

«Для обеспечения получения качественного образования и успешного освоения школьной программы необходимо знать русский язык. В противном случае процессы обучения и социальной адаптации становятся крайне затруднительными для ребенка, не знающего языка, а также возникают проблемы у одноклассников и учителей», – подчеркнул Володин.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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