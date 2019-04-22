Роскомнадзор объяснил, чем «автономный» Рунет отличается от китайского: «У них «белый список», у нас будет «черный»

В России уже действует специальный научно-технический центр по изучению возможных методов атаки на Рунет и его защитные системы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров, выступая сегодня на пленарном заседании Совета Федерации в защиту закона об «автономном» Рунете. При этом чиновник фактически признал, что оборудование для исполнения «закона Клишаса» будет не российского, а зарубежного производства.

Вопрос об устойчивости защитной системы Рунета, которая будет введена в действие «законом Клишаса», Жарову задал сенатор от Мордовии Сергей Кисляк. Первым делом он заявил, что ни на минуту не усомнился в необходимости этого закона. Однако, отметил Кисляк, в случае атаки на Рунет, ей подвергнется и защита российского сегмента.

«Один в поле не воин, – сказал в ответ глава Роскомнадзора. – Мы работаем не только с операторами связи – в случае атак она на них и будет идти – но в том числе и с иными министерствами и ведомствами. В том числе со спецслужбами».

Жаров уточнил, что в рамках этой работы моделируются атаки не только на сеть связи и Интернет, но в том числе на инструменты противодействия. «У нас создан даже для этого специальный научно-технический центр, и, безусловно, мы готовимся к самым изощренным атакам. Уверен, что выдержим», – подчеркнул он.

При этом Жаров отверг распространенные обвинения в том, что авторы закона и федеральные чиновники намерены ограничить россиян в пользовании Всемирной сетью. Сравнения с китайским «файрволом» глава Роскомнадзора назвал некорректными: в Китае, по его словам, действует «белый список», включающий «допущенные» на территорию государства Интернет-адреса. В России же будет действовать «черный список» – с адресами, к которым доступ российским пользователям будет закрыт.

«Я не против безопасности нашей страны, я только «за», – осторожно начал своей вопрос смоленский сенатор Сергей Леонов. – Но определенные моменты вызывают вопросы и недоверие граждан. Очень быстро рассмотрели и в Думе, и сейчас он уже в Совете Федерации».

В частности, в документе, пояснил он, так и не расшифровано понятие «угрозы устойчивости» – а это может привести к свободному трактованию этого термина. Кроме того, в крупных узлах Интернета применяется исключительно импортное оборудование, которое поставляется в Россию из США и КНР. «Я советовался со специалистами. Данное оборудование не проходит сертификацию на отсутствие недекларируемых, то есть скрытых возможностей, – уточнил Леонов. – Альтернативы этому оборудованию сейчас в РФ нет. Кем будет произведен резервный сервер, откуда он будет?»

Клишас ответить на этот вопрос о практической реализации его же законопроекта не смог. Рассказывать о серверах пришлось главе Роскомнадзора. Из его витиеватого ответа стало понятно, что сенатор Леонов прав – эта часть оборудования будет отнюдь не отечественного производства.

«Люди боятся того, что будет ограничиваться свобода общения в Интернет, соцсети и сайты. Эти вопросы нужно освещать, – посоветовал в итоге Леонов. – А в целом нам нужно развивать микроэлектронику. Если бы оборудование было свое, таких вопросов бы не возникало».

Замечание о сроках рассмотрения скандального законопроекта в Госдуме задело спикера СовФеда Валентину Матвиенко. «Закон обсуждается и в СМИ, и в Думе, и в Совете Федерации, с декабря – объяснила она. – И парламентские слушания были. Вы считаете, мы это быстро рассмотрели? Мы час обсуждаем его в Совете Федерации, как ни один другой закон. Не надо пользоваться популистскими штампами, это не солидно для сенатора».

Правда, к этому моменту закон в СовФеде обсуждался менее 25 минут, причем восемь из них пришлось на речь самого Клишаса – большую ее часть сенатор зачитал по бумажке. В целом обсуждение закона заняло менее получаса.

Сенатор Андрей Климов назвал закон своего коллеги Клишаса запоздавшим и тут же сообщил, что о таких угрозах он твердил с трибуны СовФеда еще в 2017 году. «Мы, как власть, обязаны обезопасить российскую часть Интернета», – подтвердила и Матвиенко.

«Сегодня утром отключилось электричество, – напомнила она о причине позднего начала заседания. – Мы сейчас разберемся с организацией, которая отвечает за эксплуатацию здания. Но даже отключение электричества привело к параличу на полчаса работы Совета Федерации. Представьте, если с Интернетом так будет – а такие угрозы поступают в наш адрес!»

Как сообщал «Новый День», закон Клишаса об «автономном» Рунете был одобрен 151 голосом «за» при четырех против и одном воздержавшемся. Теперь документ поступит на подпись президенту.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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