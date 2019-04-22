Закон о суверенном Рунете одобрен Советом Федерации

Скандальный закон о «автономном» Рунете утвержден Советом Федерации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на пленарном заседании верхней палаты парламента документ представил его соавтор – сенатор Андрей Клишас, который в Государственной думе не появлялся ни на одном из заседаний, где обсуждалась его инициатива.

В Совете Федерации Клишас старательно по бумажке зачитал аргументы в пользу своего закона, подчеркнув, что в России более 92 млн пользователей Интернета, и их интересы необходимо защитить. После этого он сообщил, что защитить необходимо экономику государства, которая только за сутки из-за отключения от Сети может потерять до 20 млрд рублей.

Угроза Рунету исходит, по его словам, от США, где есть несколько законов, направленных на борьбу против пиратства. «Но эти законы написаны так, что распространяются на территорию любого государства», – подчеркнул сенатор. Клишас уточнил, что в России отключению уже подвергался сайт Общественной палаты, которую за рубежом заподозрили в связи с ДНР.

Несмотря на то, что несколько сенаторов осторожно привели аргументы против одобрения очередного «закона Клишаса», документ был поддержан 151 голосами «за», четырех против и одном воздержавшемся.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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