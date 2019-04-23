Закон об «автономном» Рунете: кто из сенаторов проголосовал против

Закон об «автономном» Рунете в Совете Федерации отказались одобрить лишь четыре сенатора, еще один воздержался. Итоги голосования по «закону Клишаса» опубликованы на сайте верхней палаты российского парламента.

Против голоса отдали представители системной оппозиции – КПРФ и ЛДПР. Так, одобрять «автономный» Рунет отказался сенатор от Иркутской области, член комитета СовФеда по обороне и безопасности Вячеслав Мархаев (КПРФ), его коллега по комитету, представитель Хакасии Валерий Усатюк (КПРФ), сенатор от Орловской области Василий Иконников (КПРФ) и либерал-демократ, представитель от Смоленской области Сергей Леонов. Именно он на заседании СовФеда указал главе Роскомнадзора Александру Жарову на то, что серверы, призванные обезопасить российский сегмент интернета от угроз США, будут заграничного производства.

Воздержался при голосовании экс-омбудсмен, сенатор от Тверской области Владимир Лукин.

Сенатор Людмила Нарусова, критиковавшая ранее самые непопулярные законы – в частности, о пенсионной реформе и о митингах – поддержала изоляцию Рунета.

Как сообщал «Новый День», закон об автономном Рунете в Совете Федерации накануне поддержал 151 сенатор, четыре голосовали против, один воздержался. Во время обсуждения документа глава Роскомнадзора заявил, что некорректно было бы сравнивать «автономный Рунет» с китайским файрволом. По его словам, в Китае Интернет работает по принципу «белого списка», пропуская лишь запросы к разрешенным сайтам. В России же будет действовать «черный список».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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